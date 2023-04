Presentan testigos en juicio federal en contra del Comisionado Joe Carollo

Arturo Acevedo, despedido después de 6 meses como jefe de la Policía de Miami testificó que, poco después de llegar a esta ciudad, en el hogar del alcalde de Miami, oficiales de la ciudad le advirtieron que enfrentaría consecuencias si no hacía lo que dijera el comisionado Joe Carollo.

Durante su testimonio, señaló que gran parte de lo que relataba estaba documentado en reuniones de la comisión.

Dijo que desde un principio, muchos le hablaron sobre el odio que Carollo tenia hacia Bill Fuller, y que le advirtieron que, como residente, se mantuviera alejado de sus negocios, y que como Jefe, Carollo esperaba que tuviera a las propiedades de Fuller bajo la mirilla.

Acevedo explicó que la carta constitutiva de la ciudad indica que los comisionados deben presentar sus solicitudes a través del administrador y no darle ordenes a la policía. Dijo que Carollo respondió que le haría sus peticiones al administrador, porque la comisión lo puede despedir.

Más temprano testificó el jefe de la policía anterior, Jorge Colina, y mostraron una reunión de la comisión en febrero del 2019, en la que Carollo estaba cuestionando las acciones de agentes de la policía en un negocio de Fuller: "Las Taquerías", en la 8 y la 5, y el jefe los defendía.

“Usted no me va a acosar a mi, como le hace a las otras personas. Yo no voy a ser intimidado”.

Colina testificó que según sus casi 30 años de experiencia como policía, él estimaba que Carollo estaba tomando represalias en contra de los negocios de Fuller.