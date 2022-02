Presentan queja formal por discriminación en escuela por no hablar bien inglés

Supuestamente por no hablar bien el inglés, una empleada del distrito escolar de Miami Dade alega que no le dieron otro trabajo al cual aplicó. Ahora, a través de un abogado, ha entablado una queja por discriminación.

La demandante alega que reúne los requisitos para el puesto que aplicaba, como oficial de seguridad de la escuela, Carver Middle. Un trabajo que, segun ella, ya hacía en el pasado, pero a medio tiempo y que se defendía bien con su inglés.

“Estoy frustrada con eso, tengo mucho estrés, porque no me han valorado”.

Miladis Barnes dice que buscaba una oportunidad para superarse. La semana pasada aplicó a un puesto como efectivo de seguridad en la escuela George Washington Carver Middle, donde fue entrevistada por la directora, pero las cosas no fueron como lo esperaba.

“Yo quizás me puse un poquito nerviosa, porque ella me llamo a toda la directiva y eso me impresionó mucho y entonces me empezó hacer preguntas, y algunas se las pude responder en inglés”.

Lleva mas de 4 años trabajando en mantenimiento en la escuela donde tambien dice que contribuyó en seguridad. Y a pesar de reunir los requisitos para el cargo, segun miladis, la directora no le dio el trabajo por no hablar bien el idioma.

“ya yo estaba preocupada y le digo, qué pasó con mi aplicación de security, entonces me dice no, ya yo no te voy a coger porque tú no hablas perfecto inglés”.

Hoy, junto a su abogado, anunció que entabló una queja por discriminación con la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el empleo contra la Junta Escolar de Miami Dade.

“Primero es ilegal, es discriminación racial, segundo, la ley requiere que ella tenga las calificaciones, ella era efectivo de seguridad con licencia estatal” .

Y además, según el abogado, tienen, como evidencia, una conversación grabada, con consentimiento, entre la demandante y la directora Ileana Artime.

“Tenemos la grabación, ella dijo a Miladis Barnes que no tenía los requisitos para trabajar como efectivo de seguridad, porque habla en inglés con acento o no habla inglés suficientemente bien. Pero lo que olvidó, y está grabado, es que no hay ningún requisito en la oferta de empleo para hablar inglés o tener que hablar inglés sin acento”.

Según la descripción de trabajo del distrito escolar, el cargo requiere la habilidad de reportar problemas de seguridad a la administración.

Sobre esta queja, parte de un comunicado del distrito escolar dice que es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y no discrimina en sus prácticas de contratación o empleo. Hasta la fecha, las escuelas públicas de Miami Dade no han recibido ninguna queja sobre el presunto asunto que involucra a este empleado.