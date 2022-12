Presentan arte contestatario cubano en Art Miami

Durante más de una hora, Tania Bruguera y tres de sus compañeras estuvieron leyendo los nombres de todos los presos políticos cubanos. Éste fue el último de sus performances, en una muestra de arte cubano contemporáneo, en la Semana de Arte de Miami.

Uno a uno, nombre a nombre, con sus edades respectivas y a cuatro voces. Son 1773 nombres.

En la Galería “El Espacio 23” en Wynnwood, este performance tenía un objetivo.

“Nosotros queríamos que el mundo supiera que sí hay presos políticos en Cuba”, dijo Bruguera.

Además de acoger el performance, el Espacio 23, exhibe la muestra de arte cubano “You know who you are”, Sabes quién eres.

Anelys Álvarez, curadora de arte, dice:

Esta es una exhibición que se enfoca en las adquisiciones recientes de arte cubano de la Colección Jorge Pérez. Se enfoca en la voz de los artistas y en su viaje personal en su relación con su contexto.

“Para nosotros es muy importante mostrar ese arte que sigue siendo tan vibrantes, y nos representa tan bien como una sociedad”, dijo Jorge Pérez.

La exhibición también rinde homenaje a dos presos políticos cubanos.

Estas esculturas, hechas por Luis Manuel Otero Alcántara, preso político en Cuba, lo presentan como un artista, contradiciendo la posición de Cuba de mostrarlo como un delincuente común.

En este mural de William Osorio, inspirado en Guernica, de Picasso, muestra en el centro al rapero cubano Maykel Orsorbo, apresado por el régimen cubano por su participación en los sucesos del 11 de julio.

Es colorido y atractivo como primera impresión… pero este collage en vinilo, de Reynier Leyva Novo, es mucho más profundo si te acercas.

“Son capturas de pantalla que el artista hizo de los estados que las personas publicaron en Facebook el día de las protestas del 11 de julio de 2021”, dice Álvarez.

“El régimen cubano no se merece que nadie dialogue con ellos. En vez de dialogar, podríamos decir: firmar a la sentencia final”, dice Bruguera.

La exhibición es también un diálogo simbólico entre los artistas de hoy y otros consagrados como Wifredo Lam, Manuel Mendive y Amelia Peláez.

Además del recuerdo de su performance, tras este día, El Espacio 23 cuenta con un mural permanente de Tania Bruguera.

Esta muestra estará abierta durante los próximos días de la Semana de Arte de Miami, aquí en “El Espacio 23”, en Wynnwood. La entrada es gratuita.