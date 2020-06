Preparativos para temporada de huracanes en medio de la pandemia

Por primera vez FPL está lista para enfrentar esta temporada de huracanes, pero con una variable nueva, la presencia de la pandemia del coronavirus. En este informe les mostramos como es la logística en las miniciudades que arman para poder reestablecer la energía eléctrica tras el paso de un huracán.

Florida Power and Light ha trabajado incansablemente para adaptarse a poder reestablecer las fallas eléctricas tras el paso de un huracán en tiempos de coronavirus. Como parte de su estrategia construyen miniciudades de restablecimiento en la zona que determinen será más impactada por el paso del huracán.

Marie Bertor, portavoz de FPL dice que “Las cuadrillas vienen aquí para sus equipos diarios comen aquí en algunos sitios duermen en unos dormitorios móviles”

Normalmente entre 2000 y 3000 trabajadores se albergarían aquí, pero la pandemia ha obligado a que esto números sean menores, más espacio en los dormitorios y en los comedores. Incluso habrá personal médico presente con un fin.

Todos los días a los empleados se les mide la temperatura corporal con estos lectores térmicos para asegurarse que esta temperatura esté por debajo de 100 . 5 °F”

De lo contrario, no podrán trabajar.

Eric Silagy, CEO de FPL, advirtió que los tiempos de restablecimiento eléctricos van a ser un reto.

“Durante la época de huracanes no habrá una vacuna no habrá una solución mágica para el COVID-19 y vamos a tener que lidiar con eso y eso nos puede llevar a tiempos de restauración más largos porque Posiblemente no vamos a poder contar con la misma cantidad de personas y aunque no fuese así no vamos a poder ser tan eficientes como normalmente lo somos”

El reiterado llamado nuevamente es el de tener un plan ya establecido y estar preparado en caso de que un huracán nos pegue. Como dice el ceo de FPL, la pregunta no es si nos va a pegar un huracán, sino cuando.