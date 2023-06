Preparativos para el juicio contra Donald Trump en una corte federal de Fort Pierce

En la corte federal Alto Lee Adams Sr de Fort Pierce, a más de 110 millas de distancia de la corte federal en Miami, está pautado el juicio contra el expresidente Donald Trump. Ante esta nueva realidad la pequeña y tranquila ciudad está trabajando en un plan para poder acomodar todo lo que un evento de este tipo va a generar.

Fort Pierce es una pequeña ciudad que para el 2020 contaba con menos de 48 mil habitantes, por lo que un juicio de tanta importancia va a generar, por un lado, muchísimo tráfico a un lugar que no está ni acostumbrado ni diseñado para eso.

Linda Hudson, alcalde de Fort Pierce, explica que “los servicios de seguridad, decidirán qué calles se mantienen abiertas y cuándo. Obviamente nuestro ayuntamiento queda justo enfrente, así que vamos a tener que continuar con nuestro trabajo con todo esté sucediendo en la ciudad, lo cual podemos hacer, pero tenemos que ver cómo”.

Por su parte, los negocios cercanos a la corte federal van a ser impactados por este juicio.

La dueña de un negocio de comida asegura que va a ser un evento muy interesante que puede ser caótico por el tráfico y la gente.

“Tal vez es demasiado para que Fort Pierce maneje, pero por otro lado es un evento histórico, así que tal vez nos pueda ayudar un poco en el negocio pero me gusta nuestra tranquila y pequeña ciudad y su gente y no quisiera jugar con eso“, advierte Lisa Spagnulo, dueña de Pot Belli Deli.

Por su parte a la dueña de un centro de masaje y sanación, no le gusta la idea de tener ese juicio en Fort Pierce y aseguró que cerrará el negocio los días del juicio.

“Creo que va a alterar a todos los negocios locales entiendo que un juicio se tiene que llevar a cabo pero es lo que viene con el juicio. Son las personas que vienen a manifestar en apoyo o en contra. Es una intersección muy pequeña que hay aquí y las paredes de este edificio son muy delgadas no hay un solo negocio en este edificio que no vaya a ser afectado y eso me molesta”, asegura Gina Campala, dueña del centro de masajes Mind Body Solutions.

La alcaldesa de la ciudad aseguró que una vez que el gobierno federal suministre más detalles del juicio, podrán crear un plan más preciso. Si bien la audiencia preliminar está pautada para el próximo 14 de agosto, el fiscal general ha solicitado posponer esta audiencia para el mes de diciembre, algo que el juez encargado del caso aún no ha decidido.