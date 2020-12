Preocupación por residentes temporales y el COVID-19 en condado Palm Beach

Miles de residentes temporales o snowbirds llegan al sur de la Florida muchos a través del aeropuerto internacional de Palm Beach. Al parecer según las autoridades del condado muchos de estos residentes no están ayudando en la lucha contra el COVID- 19.

La experta en enfermedades infecciosas se refiere al importante número de residentes temporales que hacen de la Florida su hogar durante los meses invernales, a la vez que las autoridades locales advierten que el número de casos de COVID-19 va a aumentar durante las fiestas.

La Dra. Alina Alonso, Directora Dpto. de Salud Florida, en el Condado Palm Beach dice:

“Estas personas van a llegar de lugares con altos índices de infección y esas personas van a dar positivo y lo van a propagar”

La doctora Alonso asegura que estas personas que vienen de otros lugares ponen mucha resistencia para cooperar con los rastreadores de contacto

“No quieren compartir nada no quieren decir con quien han estado en contacto no quieren compartir donde han estado no los dicen los nombres de los restaurantes o los clubes donde han estado”

La Dra. Díaz confirmó que ya ha visto a pacientes más jóvenes infectados e incluso a residentes temporales. No colaborar con los rastreadores de contacto tiene consecuencias

“El no saber nos da números que no sean correctos que no sean precisos”.

Y es que tener la información veraz ayuda a las autoridades a frenar cualquier foco de infección.

“Ellos sienten que se están protegiendo los unos a los otros, pero no lo están así que hacemos lo que podemos, pero con el contacto de rastreo solamente podemos actuar en función a la información que nos dan”

Se calcula que anualmente cerca de un millón de residentes temporales o snowbirds llegan a la Florida durante los meses de invierno es decir que la población del estado aumenta un 5% en esta temporada.