Preocupación ante aumento de alquileres en Florida

Yolanda está pasando por uno de los más angustiantes momentos de su vida

“Soy una persona que llevo 41 años en este país, recibo toda la ayuda del gobierno, y debido a que lo compró una corporación, yo me tengo que ir”, dice.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

Sin embargo, no tiene adonde, porque “las rentas están que uno ya no puede vivir aquí”.

Ella vive hace 1 año y 5 meses en un apartamento en la Pequeña Habana

“De acuerdo a mi ayuda económica yo no he podido conseguir para donde mudarme porque no lo hay”.

Jorge Ríos, un experto en bienes raíces, nos dice que “mucha gente de California, Nueva York, no tienes taxes estatales aquí, ni restricciones del Covid, Miami se ha convertido en el epicentro de la nación”.

Ríos dice que muchos de sus clientes vienen para el sur de la Florida y trabajan desde aquí trabajan a distancia.

“Los salarios de California son mucho más altos que aquí, ganando lo que ganas allá puedes darte una vida de lujo”.

Desplazando sin querer a personas como Yolanda, pues al haber personas dispuestas a pagar más, la competencia sube, y por tanto, según ríos, los precios

“Todos los inversionistas están comprando todo. Yo tengo más clientes que inventario”, dice Ríos.

Este es un problema que, según Ríos, afecta a toda la Florida, en especial a Miami Dade, Broward y Palm Beach.

“La inflación está al 7%, tener tu dinero el banco es 2% de interés, te está costando dinero tener dinero en el banco y están invirtiendo en las propiedades y rentándolas”, dice Ríos.

“Dónde están todos los que los pueden ayudar a uno, es lo que yo pido, que por favor me ayuden porque yo tengo que irme a final de mes, a donde me voy, soy una persona de 84 años, a la calle no”, dice Yolanda.

“Estamos viviendo en un país con democracia y no existe lo que es el control de renta, hay la libertad de que cada dueño pueda pedir por su propiedad lo que crean que valga”, dice el tasador de Miami.