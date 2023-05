Postura de la policía ante ley migratoria en Florida

Una de las cosas que más preocupa sobre la nueva ley migratoria de Florida, la SB 1718, que entrara en vigor en mes y medio, es las penalidades por transportar indocumentados.

Muchos se preguntan si serán arrestados por llevar en el auto a alguien sin documentos.

La policía de Miami Dade nos aclaró que el trabajo de la policía es y seguirá siendo proteger a la comunidad sin importar el estatus migratorio.

La comunidad inmigrante del sur de la Florida ha expresado su temor por la nueva ley que entrará en vigor en julio.

Ana Sofía Peláez, fundadora de Miami Freedom Project, dice:

“No se trata de detener a los inmigrantes irregulares se trata de aterrorizar a familias que ya estan aquí”.

Bertha Sanles, de American Friends Service Committee, dice:

“No podemos callarnos no nos podemos ir del estado, nosotros mantenemos la economía del estado”.

Según la nueva ley, quienes transporten a la Florida personas indocumentadas y tengan el conocimiento de su estatus irregular, podrian enfrentar cargos de un delito mayor. Muchos se preguntan si seran arrestados al ser detenidos por una infracción de tráfico.

Fuentes de Telemundo 51, confirmaron que agentes de la patrulla de carreteras de la florida estarán recibiendo entrenamiento sobre como implementar la ley a la hora de detener a un conductor por una infracción.

Por su parte, la policía de Miami Dade, dice que el trabajo de sus agentes seguirá siendo el mismo.

Álvaro Zabaleta, policía de Miami Dade, dice:

“Nosotros no tenemos, por qué pedir identificación que demuestre el estatus migratorio de una personas en el condado pq estamos aqui para actuar sobre estatutos de la Florida que son criminales. No civiles, todas la violaciones, de inmigración esta relacionadas a algo civil, no criminal”.

El detective Álvaro Zabaleta, habló en representación del director de la policía Freddy Ramírez. Asegura que la comunidad, sin importar su estatus migratorio, no debe perder la confianza en su departamento.

“Nosotros estamos aquí para proteger a nuestra comunidad, presentes para proveer los recursos necesarios a nuestra comunidad, no estamos aqui para involucrarnos en un tema político o en un tema sensible como es inmigración”, Zabaleta.

El detective aclaró que la policía del condado nunca le pedirá a la víctima de un crimen información sobre su estatus migratorio y que la comunidad no debe de perder la confianza en los agentes.