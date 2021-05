Posponen la fecha de desalojo de residentes de casas móviles

Este miércoles en primicia informamos sobre la denuncia que residentes de un parque de casas móviles hacían ante las cámaras de su canal 51 por una orden de desalojo para finales de este mes.

A pesar de que saben de que en su momento tendrán que marcharse, ahora no tendrán que hacerlo para el 31 de este mes de mayo. Aquí nos han dicho que necesitan más tiempo y un pago digno para reiniciar sus vidas.

Davalyn Suárez, abogada, dice:

“La notificación expira el lunes, pero cuando expire la notificación entonces los dueños nuevos tienen que mandar desalojo individual para cada residente y seguir el proceso legal”.

Y es que los residentes del parque de casas móviles “Paradise”, quienes este miércoles hablaron en exclusiva con su canal 51 tras una carta que les pedía abandonar el lugar el 31 de mayo.

“Si cierran el parque necesitan más tiempo para poder buscar donde vivir y que necesitan dinero para poder buscar otra casa y otra comunidad para vivir”.

Carlos González, residente, dice: “nosotros quisiéramos que nos dieran unos seis meses más y verdaderamente ahí si estaríamos contentos”.

González ha vivido en el parque, ubicado en el 2750 del noroeste en South River Drive, por los últimos 33 años. Al igual que el propietarios de unas treinta casas móviles quienes pagan un arrendamiento cercano a los 600 dólares mensuales han hecho lo posible porque se les escuche.

“y que nos pagarán nuestros tráileres, porque yo verdaderamente mi tráiler me costó 18 mil dólares y cada día hay cosas mejores en él, entonces no quisiera que me dieran una cosa muy poca”.

Hoy jueves en comunicado de prensa, el comisionado por el distrito uno, Alex Díaz de la Portilla, expresó:

“Todos en nuestra comunidad tienen derecho a un hogar en donde vivir. Como Comisionado haré todo lo posible para asegurar que cada una de las familias sean respetadas.”