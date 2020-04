Posibilidades de reabrir negocios en West Palm Beach

En el Downtown de West Palm Beach todos los negocios están cerrados a excepción de aquellos que venden comida para llevar. La paulatina apertura de los comercios no esenciales se dará de forma paulatina y en fases, pero no hasta que el condado toque su pico en casos del Covid-19.

El alcalde del condado Palm Beach, Dave Kerner asegura que quiere ver un pico en los casos del coronavirus antes de reabrir los negocios. Piensan que podría ser a principios de mayo

Dave Kerner, alcalde del condado Palm Beach “Esto no es un switch de luz, esto no se prende y apaga del día a la noche y no se va a aplicar así, a lo largo de los 50 estados, no lo podemos ver como un día nacional en donde la economía abre, lo haremos basados en datos médicos y científicos”.

Ante esta realidad un nutrido número de personas decidió protestar a lo largo de los tres condados exigiendo que se reabran todos los negocios.

“Tenemos que reabrir la Florida. No queda duda de que esto tiene que suceder te puedo dar 1 millón de razones porque hay 22 millones de americanos que no tienen trabajo”.

Para muchos dueños de negocios, esta situación les afecta, no obstante, comprenden lo está en juego.

Jaime Lara, dueño de Salento Café dice que “Nosotros como dueños de negocio somos uno de los más afectados, pero uno no puede pensar solamente en el punto de vista personal tenemos que pensar en la seguridad de todos”.

Al norte, en Port St.Llucie, las rampas para barcos han reabierto luego que las autoridades las cerraran hace tres semanas con el fin de detener la propagación del coronavirus. Los estacionamientos para los remolques estaban repletos, señal que cientos de personas se han hecho al mar para disfrutar de sus embarcaciones.

La recomendación sigue siendo la del distanciamiento social y la de permanecer en sus hogares al igual que seguir las recomendaciones del Centro para el Control de Enfermedades. Nosotros seguiremos muy pendientes de las decisiones que vayan tomando las autoridades.