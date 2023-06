Portar armas sin licencia será la nueva ley que Florida implementará a partir del primero de julio

La mayoría de las leyes aprobadas por la legislatura estatal de Florida en la sesión pasada y firmadas por el gobernador Ron DeSantis entran en vigor el próximo primero de julio. Una de ellas cambia los requisitos para portar un arma de fuego.

A partir del primero de julio, la ley en la Florida permite portar un arma de fuego sin permiso, pero tiene que ser de manera oculta como en su bolso, y tiene que tener su identificación lista para mostrarle a la policía.

Portar armas sin licencia será la ley en la Florida después que lo aprobara la mayoría republicana en la legislatura de la Florida y lo firmara el gobernador DeSantis, pero lo que no cambiará son los requisitos para comprar un arma de fuego, según explica el ex director de la policía de Miami-Dade.

A sus 30 años de experiencia como policía, Juan Pérez, considera "que un delincuente que esté convicto de una felonía no puede cargar un arma de fuego si no tiene 21 años o más no puedes cargar arma de fuego nada de eso cambia".

A partir del primero de julio en la Florida aquellos elegibles para adquirir un arma podrán portarlas sin la licencia que hasta ahora es requerida.

"Yo no creo que después del 1ro de julio va haber una cantidad grande de personas que van a querer ir armado a las calles si anteriormente hoy en día pueden buscar un permiso", considera Juan Pérez, director de la policía de Miami-Dade.

El permiso para portar conlleva un curso de entrenamiento que ya no habrá que tomar pero muchos agentes del cumplimiento de la ley y aquellos que se dedican a educar a las personas sobre la seguridad de las armas de fuego recomiendan que los residentes de la Florida se entrenen aunque no sea un requisito.

Frank Avila Reyes es veterano del ejercito y entrenador sobre el uso de las armas y afirma que el conocimiento puede evitar tragedias y no se trata de sólo aprender a disparar. Es necesario "un conocimiento total de lo que te vas a meter porque eso puede o quitarte la vida, o quitarle usted la vida a otra persona, o pasar muchos años en la cárcel".

Reyes además va paso por paso familiarizando a la personas con las armas, desde como manipularla, "no apuntárselo a algo que no vas a querer destruir".

Con un arma de laser enseña a disparar con precisión. Hasta que finalmente "la tengo que ver a usted disparar el arma con algún tipo de precisión". Asegura que aunque no lo requiera la ley un certificado pudiera salvar vidas

Aún con esta nueva ley hay ciertos lugares donde no se puede portar armas incluyendo a mil pies de una escuela, edificios gubernamentales, las cortes, el aeropuerto o las barras.