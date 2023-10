“¿Por qué me pasó esto?”: mujer relata ataque de un perro mientras hacía entregas en Broward

Una conductora de entregas del sur de Florida comparte la desgarradora experiencia que vivió cuando un perro la atacó mientras estaba en el trabajo y la dejó con algunos puntos, cicatrices, dolor y facturas médicas.

Diana Riveros estaba haciendo entregas para Instacart en Cooper City el pasado 6 de octubre cuando sufrió el ataque de un pastor alemán, tal como muestra un video de una cámara dashcam.

Dice que más fuerte que sus heridas son las preguntas que se hace: “¿por qué me pasó esto?”

Cuando se abre la puerta, un pastor alemán salta hacia Riveros y continúa saltando hacia ella, empujándola hacia atrás. Finalmente cae al suelo con el perro.

La mujer que abrió la puerta sale corriendo para ayudar y continúan luchando en el suelo durante varios segundos más.

"Yo dije: ya, aquí no doy más (...) levanté la mirada al cielo y dije 'Dios por favor ayúdame' (...) el perro gira la mirada para el otro lado y paró", relata, aún con dolor por sus heridas.

“Fue horrible, literalmente no puedo dormir”, dijo Riveros en una entrevista el jueves. “A veces duermo dos horas y simplemente abro los ojos y pienso en el perro”.

Luego de que llamaran al 911, Riveros fue trasladada de urgencia al hospital y tratada por sus heridas. Dijo que le dieron más de 30 puntos en el brazo, la mano, el pie y la pierna.

"Encierra a tus perros porque somos nosotros los que nos vamos a ver afectados", dijo. "Nunca se sabe cómo va a reaccionar un perro con determinadas personas".

Riveros dijo que no podrá volver a trabajar durante varias semanas y que no podrá ganar dinero antes de una cirugía que debe hacerse, que no está relacionada al incidente.

Instacart se refirió al incidente a través de un comunicado. "La seguridad de toda la comunidad de Instacart es de suma importancia para nosotros, y tomamos muy en serio cualquier informe de lesiones. Nuestros equipos se han comunicado con la Sra. Riveros para brindar una serie de servicios de apoyo y garantizar su bienestar y seguridad después de este incidente", señaló la empresa.