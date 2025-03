¿Por qué las personas matan a sus padres? Asesinato con un cuchillo de cocina

En 2012, Lakewood Ranch, un pequeño vecindario del condado de Manatee, cerca de Sarasota, sufrió una tragedia cuando una mujer fue encontrada muerta a puñaladas con múltiples heridas de arma blanca en la garganta, dentro de su garaje.

"Es mi mamá", dijo Thomas Gross. "¡La asesinaron!", gritó Gross mientras intentaba explicarle a la policía que había encontrado muerta a su madre, Ina Gross.

El cuerpo de Ina fue encontrado en el suelo cerca de su auto y su propio cuchillo de cocina estaba a metros de distancia, cubierto de sangre.

Los investigadores se dieron cuenta de que no había señales de entrada forzada y dictaminaron que el hijo de Ina era el asesino.

"Me siento culpable", dijo Gross desde la prisión durante una entrevista exclusiva con NBC6, cadena hermana de Telemundo 51, "de no haber escuchado nada. Me siento culpable de no haber protegido a mi madre".

Gross creció en Estados Unidos, pero antes de cumplir los treinta se mudó a Israel. El hombre, que ahora tiene 70 años, solía viajar de ida y vuelta para visitar a sus padres, pero en 2012 regresó para honrar a su padre, el Dr. Samuel Gross, un reconocido líder en el campo de la hematología y la oconología, quien falleció a causa de una enfermedad.

Gross acompañó a su madre, Ina, en una ceremonia en honor a su padre en la Universidad de Florida, donde el difunto médico era conocido por su investigación sobre el cáncer.

Ese viaje para la ceremonia fue memorable, por las razones equivocadas.

"Encontré a mi madre muerta", dijo Gross. "Llegamos tarde para ir al aeropuerto. Se suponía que debía despertarse aproximadamente a las 4:00 de la mañana para que pudiéramos salir a las 4:30. Obviamente, eso no sucedió. Fue horrible porque no podía creerlo".

La versión de Gross de esa noche cambiaba constantemente, según la policía.

Sorprendentemente, el vómito de Ina fue descubierto dentro de su coche, que estaba aparcado en el garaje. El servicio de toxicología determinó que el vómito contenía altos niveles de Ambien, un somnífero.

La fiscalía cree que Gross mató a su madre por motivos económicos. Según los registros, la víctima poseía bienes que superaban los cuatro millones de dólares.

Thomas Gross tenía antecedentes de dificultades económicas, según sus hermanas, pero él lo negó a NBC6.

Para 2011, Ina le había adelantado a su hijo más de 500.000 dólares de su herencia, según los registros. "Me rompe el corazón saber que no puedo seguir prestándote dinero", le dijo Ina a su hijo en un correo electrónico.

El juicio por asesinato en la cocina

La policía cree que Gross intentó fingir un suicidio drogando a su madre, pero fracasó y terminó matándola.

En 2022, tras escuchar todas las pruebas, el jurado condenó a Gross por asesinato en primer grado y fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Gross ha negado el asesinato. Sus acusaciones consisten en acusar a otras personas, atacar la investigación policial y exigir que su caso se retire ante un nuevo jurado.

Los investigadores informaron a NBC6 que descartaron a otros sospechosos. "Sé que se equivocaron de persona porque no soy yo. No soy la persona indicada", dijo Gross.

¿Cómo describir a los parricidios?

NBC6 habló con la doctora. Kathleen Heidi, médica clínica que ha dedicado su vida a investigar el parricidio, el acto de matar a un progenitor. La doctora Heidi ha entrevistado a más de 50 parricidas

La profesora Heidi divide a los parricidios en cuatro tipos:

El agresor gravemente maltratado: el más común, que mata por terror o desesperación. Matan para poner fin al abuso. Para ellos, no hay otra salida que el asesinato.

El enfermo mental grave: Este agresor padece un largo historial de enfermedad mental grave diagnosticada. El agresor puede tener alucinaciones o delirios.

El delincuente enfurecido: Este delincuente podría estar impulsado por el alcohol o las drogas.

El delincuente peligrosamente antisocial: Este delincuente mata por motivos egoístas. El padre se convierte en un obstáculo para lo que desea, como la libertad o el dinero.

La doctora Heidi dijo que el dinero podría ser una razón para matar a un padre. "Eso estaría dentro de la categoría de peligrosamente antisocial, pero sin duda, para algunos delincuentes, el dinero puede ser el motor", aclara la doctora Heidi.