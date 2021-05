Por qué hay un aumento de los precios de la gasolina en Florida

Los precios de la gasolina están aumentando en los Estados Unidos como resultado de que un ciberataque el viernes pasado que causó el cierre de partes del Oleoducto Colonial.

Los precios promedio de la gasolina en los EEUU subieron seis centavos el martes y es posible que continúen aumentando a medida que los estados comienzan a sentir los efectos dominó del ataque cibernetico.

En la Florida, la gasolina ha subido cuatro centavos desde la semana pasada y $1.10, desde el mismo período del año pasado, según datos de la AAA.

Los funcionarios de la AAA dicen que el Oleoducto Colonial suministra alrededor del 45% de todo el combustible a la costa este, y el impacto económico seguirá creciendo si partes del gasoducto permanecen fuera de línea.

El ataque causó el cierre del suministro de combustible.

"Las áreas que incluyen Mississippi, Tennessee y la costa este desde Georgia hasta Delaware tienen más probabilidades de ver una disponibilidad limitada de combustible y aumentos de precios, ya esta semana", dijo la portavoz de la AAA Jeanette McGee en un comunicado.

McGee predice que estos estados pueden ver un aumento de los precios de la gasolina de tres a siete centavos esta semana.

Si los precios de la gasolina continúan aumentando, Estados Unidos podría ver su promedio nacional más alto desde noviembre del 2014 con solo una ganancia de tres centavos más.

La Agencia de Protección Ambiental de EEUU emitió una exención de combustible el jueves para ayudar a aliviar la escasez de combustible en los estados que se han visto afectados por el cierre.

La exención establece temporalmente los requisitos federales para el combustible vendido en las áreas de gasolina reformulada del Distrito de Columbia, Maryland, Pensilvania y Virginia para facilitar el suministro de gasolina hasta el 18 de mayo.

Han comenzado a aparecer fotos y videos en las redes sociales que muestran largas filas de autos esperando para llenarse en estaciones de servicio en varios estados, incluido la Florida.

Como partes del gasoducto aún no funcionan, los funcionarios de la AAA han instado a los residentes a no comprar por pánico y han recomendado varias acciones para ayudar a no malgastar combustible: