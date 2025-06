Por falla de Uber, un fan de Shakira camina 40 minutos para llegar al Hard Rock Stadium

Varios asistentes al concierto de Shakira el pasado fin de semana terminaron en vecindarios alejados, confundidos y, en algunos casos, tuvieron que tomar un transporte adicional para llegar al evento.

Aunque el Hard Rock Stadium confirmó que no ha cambiado su política de acceso para servicios de viajes como Uber y Lyft.

Uno de los afectados fue Mauricio Montealegre, quien relató su experiencia: “El Uber me dejó en un vecindario bien extraño. No sabía qué estaba pasando. Me bajé del carro y vino un señor con un carrito y dijo ‘Hard Rock para acá’, y yo dije, bueno, vamos”.

Montealegre explicó que, al llegar, un hombre le pidió 15 dólares para llevarlo en un carrito de golf desde un vecindario cercano hasta las inmediaciones del estadio. “Me dejó frente al Turnpike y tuve que caminar hacia el Hard Rock como 20 minutos”, agregó.

La situación ha generado quejas en redes sociales, donde otros usuarios reportaron experiencias similares. Un asistente marcó la dirección oficial del estadio —ubicado en la avenida 27—, pero fue dejado por su conductor en la avenida 37, a más de 3 kilómetros de distancia.

Montealegre fue tajante: “Si me toca coger un Uber para el Hard Rock otra vez, no lo hago.”

Funcionarios del Hard Rock Stadium indicaron que el punto oficial de llegada y salida de Uber y Lyft sigue siendo el estacionamiento número 30, ubicado en la avenida 27. Aseguraron que el área está bien iluminada y ha sido utilizada de forma estable por estas plataformas.

“Al principio estaba nervioso, pero son cosas que pasan. Es parte de la historia”, concluyó Montealegre.

Hasta el momento, Uber no ha respondido a las solicitudes de comentarios para explicar por qué tantos usuarios fueron dejados en ubicaciones erróneas.

Este incidente ocurre justo cuando el estadio se prepara para recibir miles de visitantes durante el Mundial de Clubes de la FIFA 2026. Las autoridades estarán atentas para evitar que el problema se repita.