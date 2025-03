Politifact revisa opinión de Trump sobre fraude y malgasto en el Seguro Social y el Medicaid

Politifact es un proyecto estadounidense sin ánimo de lucro gestionado por el Poynter Institute con oficinas en la Florida y en Washington D.C. que comenzó en el 2007 con el propósito de que reporteros y editores investiguen e informen sobre la veracidad de las declaraciones hechas por oficiales electos, candidatos, grupos de activistas y otras personas relacionadas con la política de Estados Unidos.

Esta vez, Politifact se dio a la tarea de revisar las declaraciones recientes sobre el fraude y el malgasto en el Seguro Social y el Medicaid.

Durante las últimos semanas hemos escuchado mucho sobre el malgasto, el abuso y el fraude del gobierno federal con los fondos públicos. El presidente Trump y Elon Musk han dicho que el fraude en el seguro social llega a medio billón de dólares, pero Politifact encontró que no es así.

Trump lo afirmó durante su visita reciente a Miami Beach. "También estamos encontrando tremendos abusos, despilfarro y fraude en el Seguro Social con lo que está pasando ahí va haber uno de los escándalos potentialmente más grandes de la historia".

En la cadena Fox Business Elon Musk se refirió a la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, una rama auditora no partidista del Congreso que examina el gasto federal. Musk declaró que el año pasado la oficina reportó que el fraude del gobierno federal era de "medio billón de dólares".

Polítifact aclara que Musk se estaba refiriendo a un informe gubernamental de abril 2024 que indica que entre 233 y 521 mil millones de dólares en fraudes como Medicare y Medicaid.

"Pero esto es todo el gobierno federal cada año incluyendo programas como Medicare, el seguro social y Medicaid", Musk solo cita las estimaciones más altas de ese reporte o exagera las cifras.

Polítifact reconocido que no se ha hecho lo sufuciente para reducir el fraude. "Los informes gubernamentales han sugerido diversas maneras para que la administración del seguro social reduzca el fraude y es cierto que cientos de ellas no se han implementado".

Y ademas señalan que el fraude no es la causa principal de la situación financiera del programa de seguro social. "Si no el mayor problema que tiene el seguro social es que no hay suficientes trabajadores que aporten impuestos al sistema y a la vez el número de estadounidenses jubilados que califican para los beneficios está creciendo".

La administración Trump además ha dicho que el gobierno pierde 50.000 millones de dólares al año en pagos a Medicaid "sólo en fraude".

"Las cifras que está hablando en relación con el Medicaid es cierto que hay pagos indebidos pero significa que son fraude puede ser que se realizaron por una cantidad incorrecta o un sobre pago o pago insuficientes", explican.

Por otra parte, la Secretaria de Prensa de la Casa Blanca ha dicho en conferencia de prensa que Musk se refería a reducir el despilfarro y el fraude en esos programas, y que Trump "va a proteger el Seguro Social, Medicare y Medicaid".