Políticos y cubanos en el exilio reaccionan ante retiro de la isla de lista de países terroristas

Tras la medida del gobierno de Joe Biden de retirar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, las reacciones en el sur de Florida no se han hecho esperar y tanto políticos locales como cubanos radicados en el exilio tienen posiciones al respecto.

“Es un país donde no se respetan los derechos humanos, es un sistema fallido, eso si lo considero”, consideran unos. “Claro que merecen estar en esa lista, si han exportado el terrorismo por el mundo entero”, apuntan otros cubanos de Miami.

En las calles de Miami ya es tema de conversación la nueva medida que el gobierno cubano ha calificado este martes de "decisión en la dirección correcta" -aunque limitada-, en un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores que subrayó que se trata de un paso "muy limitado" sobre una política "cruel e injusta". "La guerra económica permanece", agregaron.

La decisión de la administración de Biden – dicen algunos – no los toma por sorpresa a pesar de que funcionarios de la Casa Blanca habían dicho que eliminar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, no estaba en planes.

El senador por Florida, Rick Scott, llamó "imprudente y peligroso" la movida de los demócratas. "El regalo de despedida de Joe Biden a los dictadores y terroristas de todo el mundo: sacar a Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo y facilitarles la amenaza a nuestra seguridad nacional", publicó en su cuenta de X.

"El apaciguamiento de Biden está beneficiando directamente a los dictadores de Cuba, que alimentan el terrorismo y oprimen a su pueblo", remarcó Scott.

La decisión de la administración demócrata de Joe Biden llega a seis días de que termine su mandato en la Casa Blanca, tras cuatro años en los que apenas ha revertido las medidas contra Cuba aprobadas por su antecesor. El mandatario saliente también suspendió la capacidad de los ciudadanos estadounidenses de demandar en tribunales de Estados Unidos la expropiación de sus propiedades en Cuba y levantó algunas sanciones financieras.

Para el congresista republicano Mario Díaz-Balart esto es solamente la “última traición a la seguridad nacional de los Estados Unidos, a la causa de la libertad del pueblo cubano”.

"Como miembros cubanoamericanos del Congreso, rechazamos rotundamente la patética medida del gobierno de Biden de eliminar a la dictadura de Castro de la lista de estados patrocinadores del terrorismo", publicó en su cuenta de X, el congresista por Florida de origen cubano, Carlos Giménez, quien apuntó: "¡El régimen de Castro debe rendir cuentas por sus acciones terroristas!".

En el mismo video en el que aparecen los tres congresistas por Florida, María Elvira Salazar recalca: "Una vez más, los demócratas han traicionado a los cubanos. ¡Qué vergüenza que toda la administración Biden haya sacado a Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo! Cuba es uno de los principales patrocinadores del terrorismo, ya que alberga, entrena y habilita a Hamás, Hezbolá y otros enemigos terroristas de los EEUU".

Asesores de la adminsitracion Biden sobre el tema Cuba, tienen una visión diferente. Carmen Pelaez, escritora y activista, considera que “el régimen es horrible, es un régimen podrido, pero estar en una lista de terroristas es una exageración, que lamentablemente crea divisiones entre cubanos de aquí y cubanos de allá.

“Yo creo que si una exagera lo que es malo, le damos el lugar que no se merece, ya tenemos que terminar con la politiquería de Cuba”, apunta Pelaez, quien aplaude que esta decisión signifique la libertad para prisioneros políticos cubanos. "Los demócratas han liberado más prisioneros políticos en Cuba que los republicanos desde que comenzó el régimen".

Orlando Gutiérrez Boronat del Directorio Democrático Cubano asevera que “este sigue siendo el mismo régimen que reprime a su pueblo, que exporta el terrorismo a toda la región, que apoya la dictadura de Nicaragua, de Venezuela, de Bolivia”.

La alcaldesa de Miami-Dade, condado que reúne la mayor presencia de cubanos en EEUU, dijo en un comunicado publicado en su cuenta de X que se deberá "seguir exigiendo cuentas al régimen cubano por sus brutales represiones y violaciones de los derechos humanos, mientras exigimos libertad y cambio para el pueblo cubano".

En un comunicado Cuba destaca que permanecen vigentes "el bloqueo económico y buena parte de las decenas de medidas coercitivasbio de Gobierno, cuando debió haberse materializado hace años, como acto elemental de justicia, sin reclamar nada a cambio y sin fabricar pretextos".

Asimismo, no descarta que el Gobierno estadounidense "podría revertir en el futuro las medidas hoy adoptadas, como ha ocurrido en otras ocasiones", en una referencia al inminente cambio en la Casa Blanca y la llegada al Ejecutivo de Washington de Trump y su nuevo secretario de Estado, Marco Rubio.

La Habana sostiene que "seguirá enfrentando y denunciando esta política de guerra económica, los programas de injerencia y las operaciones de desinformación y descrédito" que a su juicio orquesta Washington.

Pero también afirma que "permanecerá dispuesta a desarrollar una relación de respeto con ese país, basada en el diálogo y la no injerencia en los asuntos internos de uno y otro, a pesar de las diferencias".

En paralelo, el Gobierno cubano anunció este martes que liberará a 553 personas "sancionadas por delitos diversos", tras la intermediación del Vaticano con el Ejecutivo insular.