Policía: Un hombre roba armas y dinero de una casa de Miami, luego de pedir utilizar el baño

La policía está buscando a un sospecho de haber robado armas, dinero y tarjetas de crédito, luego de que una mujer que sufre demencia le permitiera entrar en su casa, en Miami.

La policía de Miami informó que el incidente ocurrió en la tarde del 31 de enero de 2022 en la cuadra 200 del suroeste (SW) y 38 Court.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

Oficiales de Miami dijeron que el dueño de la casa había salido a trabajar y su madre, quien sufre de demencia estaba sola en casa y sentada en la entrada de su casa, cuando un hombre, vestido como trabajador de la construcción se acercó y le preguntó en español, si podía utilizar el baño.

La mujer, pensando que se trataba de un miembro de la familia, lo dejó entrar. Luego de ir al baño, el hombre se dirigió al cuarto y robó tres armas de fuego y otras pertenencias que se encontraban en la mesa de noche, dijo la policía.

La policía divulgó el video de la puerta de entrente que muestra al sospechoso yéndose por la puerta principal de la casa. Según la policía, caminó hasta una camioneta blanca, marca Ford modelo F-350 y se marchó del lugar.

Detectives are searching for the suspect, who they described as 40 to 50 years old, approximately 200 pounds, who was wearing an aqua-colored facial covering, a white ball cap, a construction vest, and tan long shorts.

Anyone with information is asked to call Miami-Dade Crime Stoppers at 305-471-TIPS.