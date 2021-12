Policía sentenciado a 13 años de prisión es demandado por sus víctimas

Un exoficial de policía fue sentenciado a 13 años de prisión, pero sus víctimas han ido más allá y están demandándolo a él y al alguacil del condado Martin por violación de los derechos civiles.

Una semana después que Steven O’Leary fue sentenciado a 13 años de prisión por haber falsificado docenas de arrestos, 14 de sus víctimas lo llevarán de regreso a la corte tras demandarlo federalmente a él y al alguacil.

Lance Richard, abogado de las víctimas, dice: “Introdujimos esta demanda para resarcir los daños”.

Los abogados alegan varias violaciones de derechos civiles. Cinco de las 14 víctimas señalaron que permanecieron desde horas en la cárcel o en el caso de este hombre tres meses de cárcel cuando nunca debió haber estado ahí.

“Enfrentaba un mínimo de tres años de cárcel hasta un máximo de 30”.

Bradley Martin tenía detergente de ropa en su vehículo, pero O’Leary mintió y le impuso el cargo de tráfico de heroína. La fianza que le impusieron fue de 500.000 dólares.

Bradley Martin, víctima de falso arresto, dice: “Mucha incredulidad. No creía que en verdad estaba sucediendo hasta que me metieron en la cárcel. Me quitaron el empleo, mi vida social se arruinó y mi familia me veía con malos ojos así que han sido unos años bastante rudos”.

Esta otra víctima pasó 50 días en cárcel cuando lo único que tenía en su posesión era medicamento para el dolor de cabeza.

Dillon Felts, víctima de falso arresto, asegura: “En un momento uno de ellos dice, qué tal, él dice que es aspirina y no éxtasis. Estás viendo a 20 años de cárcel, amigo”.

También aseguran que la demanda es por un problema de fondo dentro de la agencia policial y que el ambiente permitía que este comportamiento ocurriera

“Pienso que si hablas con todas las víctimas de este caso siempre hubo otros oficiales en la escena o quienes se burlaban o se felicitaban por el arresto de estos individuos era una atmósfera en donde este comportamiento era promovido”.

Esta demanda solicita compensación por daños económicos por encima de los $75.000

El alguacil usualmente no habla sobre litigios en proceso, pero en esta oportunidad emitió el siguiente comunicado:

“Aunque no es nuestra práctica dar comentarios sobre litigios en curso, si quiero decir que estoy parado al lado de la integridad y profesionalismo de mis oficiales. Es mi deseo que la comunidad reconozca que esto fue un comportamiento aislado y que su confianza en nosotros es importante para mí y fundamental para mantener a nuestra comunidad segura”.

El alguacil aseguró que las políticas dentro del departamento han sido modificadas desde que esté hecho oficial fue arrestado y despedido.