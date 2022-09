Policía se convierte en victima de fraude

La Comisión Federal de Comercio dice que el año pasado, consumidores reportaron haber perdido más de 5,8 mil millones de dólares por fraude, un aumento de más del 70 por ciento con respecto al año anterior. Entre los fraudes se incluyen las estafas bancarias y el robo de identidad como el que le sucedió al oficial Raynier Rodriguez.

Como policía de una agencia del orden del sur de la Florida, Raynier Rodriguez se dedica a proteger a los ciudadanos de actividades criminales, pero recientemente él se convirtió en víctima de estafadores. “En octubre del 2021 yo note que me habían llevado de la cuenta en una transacción fraudulenta aproximadamente $18,000”, dice el oficial.

Cuenta que, en esa ocasión, su banco, Chase le reembolso el dinero tras una investigación rápida en la que detectaron que había sido víctima de fraude bancario, pero meses después “recibí una llamada de un banco en Texas donde me dijeron que había un señor que estaba tratando de usar mi identificación para abrir una cuenta de negocio”, cuenta el policía.

Dice que un cajero astuto detecto el problema y coloco una alerta en la cuenta de Raynier pero eso no evito que semanas después, delincuentes en Ohio vaciaran su cuenta bancaria. “Me percate que hicieron otras dos transacciones. La primera fueron $51,000 y la segunda fue por $1350. 23. Sali disparado, manejando hacia el banco más cercano de mi casa para hacer reclamo y hacer el reporte policial”, dice el agente.

Dice que durante la investigación del banco se enteró como se hizo el fraude. “Abrieron una cuenta de negocio con mi información en Ohio y ahí fue donde pudieron sacar el dinero de manera fraudulenta…lo pusieron en la cuenta que crearon nuevamente bajo información falsa con id fraudulento y entonces de esa cuenta lo transfirieron para otra cuenta más”, explica el policía.

Como el dinero ya no estaba en el banco, Raynier temía que no iba a lograr recuperarlo y cuando paso más de una semana, contacto a Telemundo 51 Responde pidiendo ayuda. “Cuando los contacto a ustedes, gracias a Dios que mi caso fue puesto en la oficina ejecutiva de Chase Bank y fui asignado a un investigador el cual agilizo el proceso y pude yo recibir el dinero de una manera más rápida”, dice el oficial.

En un comunicado Chase nos dijo “Lamentamos que esto le haya sucedido y hemos acreditado su cuenta por el monto total”. El banco dice que si has sido víctima de robo de identidad debes: obtener una copia del reporte policial que hiciste, seguir los pasos de la página de la comisión federal de comercio https://consumidor.ftc.gov/ , obtener copias de tu reporte de crédito y de la documentación fraudulenta que tienen tus acreedores y colocar una alerta de fraude en cada agencia de crédito.

Raynier tiene otro consejo más. “Traten de hacer todo lo posible, chequen su cuenta, dos, tres veces al día, ahora mismo yo lo estoy haciendo por la mañana, por la tarde y por la noche porque eso me da a mí una seguridad de que, si yo me percato que, si algo está siendo llevado de una manera fraudulenta, yo puedo de una manera más rápida poner alerta a las autoridades pertinentes y estos ladrones, estos criminales no se salen con la suya”, dice el oficial.

