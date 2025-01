Policía revela video de cuando hallaron a 5 niños solos en una vivienda sin luz ni agua

La cámara corporal de la policía de muestra el momento en que oficiales llegaron a una vivienda en Miami Beach y encontraron a cinco niños menores de 12 años en condiciones deplorables. Un caso que se conoció el pasado año cuando los padres fueron arrestados el 31 de diciembre.

El video es corto y vemos un apartamento un poco desordenado, la policía de Miami Beach dice que no pueden revelar más imágenes debido a que se trata de niños pequeños en condiciones muy vulnerables.

Aunque el video es breve, muestra el momento en que la policía encuentra a los niños en el apartamento ubicado en la calle 15 y Avenida Meridian.

En la grabación se le escucha a la policía preguntarle a los menores que donde duermen mientras estos se ven sobre una cama. Entre ellos un niño de 6 años quien junto a sus hermanos fueron descuidados por sus padres sin agua, sin comida, y carecían de lo básico para vivir, dijo el policía Christopher Bess.

Tanto la madre, Azra Nikocevic, de 33 años, como el padre, Sanel Canovic, de 40, fueron arrestados y enfrentan cargos de negligencia infantil luego que una testigo llamara a la policía al ver a uno de los niños solo cruzando una concurrida calle cerca de un parque.

“Me llamo la atención porque era un niño que era visiblemente chiquito o podía tener más de 6 años caminando solo y eso es algo que uno no está acostumbrado a ver, y además estaba un poquito sucio, se notaba que la ropita no era de él”, dijo una testigo que prefirió no ser identifica. Pero alega que quiso velar por la seguridad del menor y lo acompañó hasta el edificio donde vivía.

La testigo cuenta que “cuando llegó la policía y cuando entramos vimos que no solo era un niñito, cinco en total viviendo en un estudio” y en una situación -según la policía- que estaba peor de lo que se imaginaban.

El reporte de la policía señala que en el apartamento no había electricidad desde hacía 6 semanas, que el baño tenía agua estancada con heces, y que los niños olían a orines. Además, estos reportaron que no comían desde el 30 de diciembre, y que su madre a veces les dejaba 20 dólares para comprar comida y que el padre les decía que comieran en la escuela para no comer en la casa.

El Departamento de niños y Familia informó que ellos investigan todas las denuncias de abuso, negligencia o abandono. Los padres regresan a corte el día 30 de enero.