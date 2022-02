Policía investiga incidente de ira en la autopista I-95

Han pasado 7 meses desde que ocurrió un incidente de ira en la carretera, en la interestatal 95, donde hubo varios disparos que involucró a dos choferes.

Uno de los involucrados, Eric Popper hizo al menos 11 disparos, hasta vaciar el cargador de su arma, mientras condujo sin detenerse, en dirección sur.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

Jorge Colina exjefe de la policía de Miami, dice que “es un milagro, que no le dio a nadie, no sé cómo él va a explicar por qué disparó”.

El exjefe de la policía de Miami, al evaluar las imágenes de este video, se refiere a Eric Popper, el conductor de 30 años al volante (y acusado), quien según el reporte de arresto, el 21 de junio pasado, abrió fuego desde el interior de su auto, contra otro conductor, identificado como René Suárez.

“Tú no puedes dispararle a una persona porque tu pensaste que ellos te iban a hacer un daño”, dice Colina.

Pero según el abogado de Popper, su cliente no es culpable. Dice: “el auto que lo seguía, poniéndose junto a él, le disparo a su auto, hay varios videos del auto de mi cliente. Hay un video de un autobús de tránsito, detrás puedes escuchar el estallido contra el carro del señor Popper, puedes ver el brazo izquierdo de la víctima afuera de la ventana hacia el auto del señor Popper. Entonces eso fue justificado y el señor Popper realmente es inocente”

“No me parece que es suficiente que el carro le viene al lado del auto, y baja la ventana, tiene que decir yo vi un arma de fuego, a mi me dispararon y yo me estaba defiendo, si tú no puedes explicar por qué te estabas defendiendo, vas a tener un problema en la corte”, dijo Colina.

Popper se entregó un mes después del incidente a las autoridades, y luego salió de la cárcel TGK bajo fianza. Pero según el análisis de Colina. El video muestra acciones que eventualmente podrían afectar su defensa.

“Él no sube la mano a pedir disculpas, el pone la mano donde tiene su arma, que lo encuentro interesante. Él se echa para atrás y se echa para atrás para darse espacio para disparar. También me fijo que él es la persona que maneja bastante agresivo”.

En lo que va de año, solo en T51 se han reportado 3 incidentes de ira en la carretera, ocurridos Plantation, Lauderdale Lakes y en el Turnpike. Este de la I-95, sería el cuarto.