Policía reporta que un hombre se encuentra atrincherado en su vehículo en la autopista I-95

La policía de Miami-Dade informó que atienden una situación con un hombre atrincherado dentro de un vehículo en la autopista I-95 en sentido sur, cerca de la salida hacia Miami Gardens Drive.

El incidente ha producido una gran movilización policial en la zona y el cierre de la vía en ese tramo de la autopista que conecta con Miami Gardens Drive.

La policía dijo que un Equipo Especial de Respuesta y negociadores se encuentran trabajando en este incidente, del que no se han ofrecido otros detalles por ahora.

MDPD publicó en su cuenta de X que debido a actividad policial, la salida de la I-95 SB a Miami Gardens Drive está cerrrada y los accesos a la I-95 SB desde Miami Gardens Drive también. Se pide a los conductores buscar vías alternas.

#TRAFFIC ALERT: 🚨 Due to police activity, the I-95 Southbound exit to Miami Gardens Drive is closed. Access to I-95 Southbound from Miami Gardens Drive is also closed. Please seek alternate routes pic.twitter.com/TfZ1bp3TnX