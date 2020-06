Policía de Miami sugiere cerrar negocios no esenciales por protestas de este viernes

La policía de Miami espera una gran protesta este viernes en la tarde por lo que está pidiendo a todos los negocios no esenciales del Downtown de la ciudad que cierren con anticipación a sus horarios regulares.

La protesta está programada para comenzar a las 3 de la tarde, informaron las autoridades en un comunicado en el que además precisan, "se desconoce la asistencia esperada, pero puede haber interrupciones significativas en el tráfico de vehículos y peatones y en las operaciones comerciales".

"Sugerimos que los negocios no esenciales cierren a más tardar a las 2 p.m. de esta tarde", se lee en el comunicado que no aclaró qué empresas o negocios se consideran no esenciales.

Las autoridades dijeron que los juzgados del centro de la ciudad recibieron un aviso de evacuación debido al cierre de carreteras previsto para este viernes. Eso incluye el Palacio de Justicia del Condado de Miami-Dade, el Centro de Palacio de Justicia Lawson E. Thomas, el Edificio de Justicia Richard E. Gerstein, el Overtown Transit Village South y el Centro Joseph Caleb, entre otros edificios de interés y servicio público.

"Le agradecemos su cooperación, ya que continuamos en nuestro compromiso de facilitar la protesta pacífica y proteger la vida y la propiedad en nuestra ciudad", aclararon.

Siete personas fueron arrestadas en una protesta a principios de esta semana después de que la policía tomara acción tras la vandalización de las estatuas de Cristóbal Colón y Juan Ponce de León que se ubican en el Bayfront Park de Miami.

La policía dijo que los agentes fueron agredidos y que su auto resultó dañado cuando llegaron al lugar. Además encontraron destrozadas con pintura en aerosol las estatuas.