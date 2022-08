Policía de Broward y K-9 reciben premio tras encontrar a niño desaparecido en Pembroke Pines

Una policía de la Oficina del Alguacil de Broward y su perro -quien es su compañero de trabajo-, recibieron un premio el miércoles después de ayudar a encontrar a un niño con autismo que estaba desaparecido en Pembroke Pines.

Jarvey Mesina-Berman es la primera policía de Broward en recibir el premio Jimmy Ryce Award, un premio creado para reconocer "excepcional, extraordinario y heroíca actividad que resulte en la recuperación segura de un niño desaparecido".

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

Mesina-Berman, que lleva en la Oficina del Alguacil de Broward (BSO, por sus siglas en inglés) desde 2016, fue nominada por su supervisor por mostrar "una profesionalidad y tenacidad extraordinaria" en la búsqueda del menor ocurrida en el mes de abril.

El Departamento de Policía de Pembroke Pines solicitó la ayuda de la Unidad de Perros de la BSO en la búsqueda de un adolescente desaparecido diagnosticado con autismo.

Mesina-Berman y el K-9 llamado Ryley llegaron al lugar y empezaron a seguir el rastro del adolescente. A lo largo de un kilómetro y medio, el equipo siguió el rastro hasta localizar a la adolescente sana y salva detrás de un local. La adolescente luego se reunió con su familia.

La policía dijo a nuestra estación hermana NBC 6 que sentía honrada de haber recibido el reconocimiento.

"Estoy muy sorprendida, pero (en realidad) no me sorprende: creo en la capacidad de mis perros. También creo en mi capacidad para comprenderlos", dijo la policía Mesina-Berman. "Sabía que tenía algo. Tenía el olor de la adolescente desaparecida, pero fue como un 'oh wow' cuando realmente nos acercamos y la vimos".

La policía Mesina-Berman recibirá oficialmente el premio el mes que viene en una ceremonia en la capital del estado.