Policía busca a sospechoso de tiroteo mortal en tienda de conveniencia en Delray Beach

La policía de Delray Beach está buscando información sobre un sospechoso que, según dicen, estuvo involucrado en un tiroteo fatal en Bi-Low Market el lunes.

Según la policía, el tiroteo ocurrió a las 11:51 a.m. del lunes 23 de diciembre. Cuando los oficiales llegaron a la tienda de conveniencia en la calle 24 del noroeste y la avenida 8, descubrieron a la víctima, que posteriomente identificaron como Timmy Hayes, de 30 años, quien fue declarada muerta en la escena.

The Delray Beach Police Department is investigating a fatal shooting that occurred December 23, 2024, at 11:51 AM, at the Bi-Lo Market, located at 24 NW 8th Ave. Anyone with information regarding this incident is urged to contact Detective Kyle Kinney at 561-243-7828. pic.twitter.com/6uN4oIV9Q8