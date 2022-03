Policía busca a menor desaparecido en Pembroke Pines

La policía está buscando el viernes a un niño de 11 años que desapareció de su apartamento en Pembroke Pines.

Las autoridades describieron a Yvens Cineus como un menor que presenta retrasos en su progreso académico.

Yvens fue visto por última vez el jueves cuando salía del apartamento en el que vive en Miramar Isles Apartments.

Los investigadores no confirmaron la ropa que Yvens llevaba puesta, pero indicaron que no tiene teléfono celular y no sabe nadar.

Si tiene alguna información sobre el paradero de Yvens se le pide llamar a la policía de Pembroke Pines al 954-431-2200, email tips@ppines.com, o contactar la línea de alto al crimen de Broward al 954-493-TIPS.