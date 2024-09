Policía busca a ladrón de paquetes ahuyentado por conductor de Fedex en Hialeah

Las autoridades de Hialeah buscan a un hombre que quedó captado en cámara cuando según la policía, haciéndose pasar por el dueño de una casa trató de persuadir a un conductor de FedEx para que le entregara un paquete.

“Este conductor de FedEx llega a la casa para dejar un paquete cuando se le aparece el hombre y le dice que él vive ahí y que el paquete es de él", dijo Eddie Rodríguez, portavoz de la policía de Hialeah.

Las imágenes del incidente se han hecho virales en las redes sociales sobre todo por la forma en que el chofer de FedEx maneja la situación al percatarse que este hombre no era el dueño de la casa .

“Básicamente el tipo le estaba diciendo 'yo vivo aquí, deme los teléfonos'. El conductor le dijo 'no, no, tú no vives aquí. Si vives aquí abre la puerta y enséñame un id", dijo Anthony Peña, dueño de la casa, quien observó todo por la cámara Ring de su casa y quien afirmó que en el paquete había 3 iPhones nuevos.

Al ver que no podía obtener el paquete, el sospechoso se subió a un vehículo y se fue del lugar.

"El conductor de FedEx también logró tomarle una foto al carro y la chapa. Ahora queremos saber si hay otras víctimas en la ciudad de Hialeah", señaló Rodríguez.

La policía de Hialeah les pide a las personas que si reconocen al hombre o han sido víctimas de robo, que se comuniquen con las autoridades .

"En el vídeo se ve que es un hombre vestido de gris, se ve que tiene 30 o 35 años. El vídeo es muy claro. El que lo conozca lo va a reconocer",afirmó el portavoz policial.

El dueño de la cada dijo que aún no se ha podido comunicar con el conductor pero que llamó a la compañía FedEx y le dejó una buena reseña al valiente chofer.