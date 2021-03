Polémico proyecto cambiaría becas Bright Futures

Un polémico proyecto de ley que pudiera afectar a miles de estudiantes en la Florida está siendo debatido por el comité de educación del senado estatal esta tarde.

La propuesta haría cambios fundamentales al popular programa de becas Bright Futures. Cambios que harían que no solamente las notas y los logros del estudiante sea lo que determine cuánta asistencia financiera van a recibir, sino también qué carrera podrán estudiar.

Actualmente un estudiante de secundaria con buenas notas y resultados altos en sus pruebas de entrada a la universidad puede recibir la beca Bright Futures de la Florida, que cubre hasta el 100 por ciento de sus clases universitarias, pero si el proyecto de ley es aprobado como está escrito hasta ahora, solamente aquellos estudiantes que escojan carreras de una lista aprobada, podrían recibir los fondos completos.

Isabella Mendoza estudiante de arte, dice que “no es justo porque a mí me gusta el arte y no la tecnología y los negocios, y recibiría menos dinero y no puedo estudiar”.

Yo quiero estudiar ciencia política para estudiar leyes, pero yo creo que todos deben estudiar lo que ellos quieran.

Hoy el comité de educación del senado debatió la propuesta patrocinada por el Senador Dennis Baxley, republicano de Ocala. Una enmienda indica que aquellos que elijan áreas de estudio, que lleven a los estudiantes a más posibilidades de empleo exitoso, no serían descalificados de las becas por completo, pero recibirán menos fondos.

MannyDiaz, senador estatal, dice: “Esto no le prohíbe a ningún estudiante a entrar a ninguna carrera de estudio, son libres para hacer eso, pero sí ahora, con la enmienda, se le da incentivos a estudiantes que entran a carreras indicadas”.

¿Quién debe decidir cuáles son las carreras indicadas? Se preguntan los senadores que se oponen.

“Porque en los lugares donde el gobierno indica lo que uno tiene que estudiar son gobiernos como Cuba y como Venezuela, no en los Estados Unidos”, dice la senadora Anette Tadeo.

“El estado invierte cientos de millones de dólares anualmente y quiere tener más transparencia sobre lo que los estudiantes y contribuyentes que están recibiendo esa inversión”, dice Díaz.

“Uno debe darles la oportunidad y no deben poner los que estudian arte y escritura en contra de los que estudiando ciencia o computación. Ninguno es mejor que el otro, y el gobierno no debería meterse en esa decisión”, dice Tadeo.

Estudiantes a través de la Florida están pidiendo que otros contacten a sus senadores estatales, para comunicarles qué creen sobre este proyecto, antes de que llegue al pleno del senado para una votación final.