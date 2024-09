Polémica votación en sindicato de maestro de Miami-Dade

Unos 300 mil maestros y empleados del sistema escolar de Miami-Dade recibieron boletas para elegir si mantener al UTD o Sindicato de Maestros como su representante. No tener sindicato o darle su voto a una nueva organización y todo esto en un momento crítico para que la Unión pueda sobrevivir en medio de nuevas exigencias.

Ese nuevo grupo en boleta se llama el “Miami Dade Education Coalition” (Coalición Educativa de Miami Dade), dicen ser un grupo de maestros que quieren otro tipo de representación pero son financiado por un grupo conservador llamado el Freedom Foundation que también tiene objetivos políticos.

Karla Hernández-Mats, presidenta de UTD, precisa: "Le estamos pidiendo a todo empleado que trabaja para Miami-Dade County Public Schools que vote por United Teachers of Dade".

La presidenta del Sindicato de Maestros de Miami-Dade pide el apoyo de sus empleados. La nueva ley de la Florida exige que la Unión tenga la afiliación del 60 por ciento de la fuerza laboral de la contrario o pierden la certificación y los contratos que han negociado quedan nulos.

"Todo el trabajo que hemos estado haciendo ahora para esta elección consiguiendo que la gente entienda lo que pueden perjudicar que es un contrato, el mejor contrato de un distrito", explica Karla Hernández-Mats, presidenta de UTD.

Y ahora hay otra organización en la boleta. Irene Zayas, la Vice Presidenta de Miami Dade Education Coalition, quien ha sido maestra durante los últimos 31 años, explica que "somos simplemente maestros representando maestros".

Al tiempo que explica que el objetivo es mejores salarios y condiciones de trabajo por memos costo para ser representados, "simplemente queremos representación, queremos que nos den lo que nosotros nos merecemos".

Pero Hernández-Mats señala que la organización nacional que financia al grupo, The Freedom Foundation propuso la ley que incrementó las exigencias para los sindicatos en la Florida. "La misión de ellos es atacar y quitarle los derechos a los trabajadores. Ellos no creen en pensiones. Ellos no creen en clases pequeñas. Ellos no creen que los trabajadores deben tener voz con una Unión".

Su página web habla de ayudar a los trabajadores a liberarse de las uniones, por lo que le pregúntanos porque entonces respaldarían la formación de otra Unión.

Irene Zayas, la Vice Presidenta de Miami Dade Education Coalition, dice que "están sacando ellos de esto el Freedom Foundation simplemente UTD ya no va a poder mandar los 4.4 millones a las organizaciones que tiene un lado".

"Ellos quieren ocuparnos con otras cosas para que vean las leyes que están escribiendo, las propuestas que ellos están pasando, las formas en que ellos están financiando las escuelas", apuntó Karla Hernández-Mat, presidenta de UTD.

Los resultados de la votación de darán el 24 de septiembre.