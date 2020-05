Polémica por reapertura en Miami Lakes

El alcalde de la ciudad de Miami Lakes quiere abrir ya, por otro lado, el alcalde del condado Miami-Dade dice que aún no lo hará.

El alcalde Manny Cid dice que: “ya estamos listos para abrir. Mañana mismo si es necesario”

Pero el alcalde del condado piensa distinto: “las ciudades no pueden abrir hasta que el condado les de el permiso, no lo vamos a hacer hasta que no pasemos nuestro proceso”, dice Carlos Giménez.

Giménez es el único que puede permitir la reapertura por orden estricta del gobernador.

Pero Manny Cid, insiste en que “esta es la segunda semana donde no hay un caso más de coronavirus. Pienso que si abren no subirá el coronavirus. El que ya se va a enfermar ya se enfermó. Hay mucha gente que todavía estan enfermos y no saben que lo están, pero ya hay que abrir, pero con las medidas, no se puede olvidar la gente que aún no ha pasado el coronavirus no podemos abrir normalmente como estuvimos en febrero o enero, ya las regulaciones están ahí”.

Antes de abrir voy a consultar con el gobernador para asegurar que los pasos que estamos tomando son los necesarios, dice Giménez.

El condado permitió la reapertura de algunos campos de golf, marinas y parques. Pero los negocios permitidos hasta ahora son solo los “esenciales”.

El alcalde condal dice que se reunirá con sus homólogos de Palm Beach y Broward para lograr una logística de reapertura.