Polémica por política migratoria de DeSantis

Que los inmigrantes indocumentados no tengan acceso a tasas de matrícula universitaria, tampoco licencias de conducir, ni id comunitarios. Son puntos del nuevo proyecto legislativo del gobernador DeSantis. El que ya levanta polémica.

El reciente anuncio del gobernador DeSantis sobre inmigración no sólo provoca rechazo entre los inmigrantes afectados y los activistas que los respaldan, sino también, reacciones entre figuras de su propio partido.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

Gabriela Pacheco, Directora de Defensa, Comunicaciones y Desarrollo de TheDream.US

“Es muy cruel y creo que eso no es una manera de hacer política que ayuda al Estado o a las personas”.

“Porqué subsidiaríamos a los ciudadanos no estadounidenses cuando queremos estar seguros de poder mantener la educación accesible para nuestra propia gente, dijo DeSantis.

Gabriela Pacheco apoyó el proyecto del republicano Juan Carlos Zapata, de 2003, que se convirtió en ley en 2014, fue un beneficio para los dreamers, y tuvo el respaldo de la entonces legisladora y actual vicegobernadora, Jeanette Núñez.

“Espero que la comunidad entera levante su voz y diga: Ya te pasaste, si quieres ser presidente está bien, pero no dañes el Estado de Florida, por ganar puntos políticos”.

Quién también reaccionó a este tema fue el senador republicano Rick Scott. Desde Tampa dijo estar orgulloso de haber firmado la ley cuando era gobernador y que hoy lo volvería a hacer.

La propuesta de DeSantis también busca prohibir la emisión de tarjetas de identidad que algunas ciudades y condados de florida entregan, así como licencias de conducir. Además, quiere desconocer documentación similar provista por otros estados.

La alcaldesa de Miami Dade, el condado que el año pasado aprobó el otorgamiento de ID’s comunitarios, nos dijo en un comunicado, que “el programa de id comunitario no atiende exclusivamente a inmigrantes, es un recurso importante para residentes que no tienen otra forma de identificación, residencia, ni pueden conducir. Adultos mayores, menores de 18 años, o personas con alguna discapacidad. El condado no pregunta el estado migratorio para dar una identificación comunitaria.

Otros afectados serían sobrevivientes de violencia doméstica, exconvictos, desamparados, jóvenes en el sistema de adopción y personas transgénero.