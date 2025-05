Polémica por educación religiosa financiada con fondos públicos

Una reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos ha traído nuevamente al centro del debate el delicado equilibrio entre libertad religiosa y fondos públicos destinados a la educación. El máximo tribunal dejó intacto el fallo de la Corte Suprema de Oklahoma que prohíbe el uso de dinero estatal para operar una escuela charter católica virtual, argumentando que dicha práctica viola tanto la Constitución federal como la estatal.

Aunque el caso gira en torno a la escuela San Isidro de Sevilla —una propuesta para crear la primera escuela charter religiosa en el país financiada con dinero público— su impacto ha generado interrogantes a nivel nacional. ¿Podrían otros estados seguir el mismo camino? ¿Cómo afecta esto a Florida, donde existen diversos programas de elección educativa?

Para Karla Hernández-Mats, presidenta del sindicato de maestros de Miami-Dade (UTD), el caso de Oklahoma representa una línea que no debe cruzarse. “Las escuelas charter se financian con nuestros impuestos. No deberían tener un enfoque religioso. Para eso están las escuelas privadas”, afirmó tajantemente.

El fallo en Oklahoma —resultado de un empate 4 a 4 en la Corte Suprema federal— se convirtió en una victoria para quienes defienden la separación entre Iglesia y Estado, un principio fundacional de la democracia estadounidense. Hernández-Mats advirtió sobre los peligros de abrir la puerta a la financiación de instituciones religiosas con dinero público: “Este país nació precisamente para evitar la mezcla entre religión y gobierno. No debemos dar marcha atrás”.

No obstante, expertos y líderes educativos en Florida aseguran que la decisión judicial no tendrá consecuencias en los programas existentes en el estado. Demetrio Pérez, administrador de las Escuelas Lincoln Martí y miembro de la Alianza de Escuelas Charter, fue claro al respecto: “Lo de Oklahoma es un caso aislado. No afecta en absoluto el movimiento de libre elección escolar que promovemos en Florida”.

Pérez explicó que las escuelas charter en el estado continúan operando bajo un modelo laico, aunque forman parte del abanico de opciones disponibles para las familias, junto a los programas de becas estatales. “Los padres pueden elegir escuelas públicas tradicionales, escuelas charter o escuelas privadas mediante programas como las becas Step Up. La libertad de elección sigue intacta”, señaló.

Uno de los pilares del sistema de opciones educativas en Florida es precisamente el programa estatal de becas, que permite a miles de familias destinar fondos públicos para la educación privada de sus hijos, incluso si eligen instituciones religiosas.

“Los fondos siguen al estudiante”, explicó Roberto Alonso, miembro de la Junta Escolar de Miami-Dade por el Distrito 4. “Si una familia quiere llevar a su hijo a una escuela católica o judía, puede hacerlo. El Estado no interviene en el contenido educativo de esas escuelas”.

Este enfoque ha permitido que numerosas familias accedan a una educación basada en valores religiosos, sin contradecir —según sus defensores— la Constitución, ya que los fondos no se entregan directamente a las instituciones religiosas, sino que son gestionados por los padres.

A esta realidad se suma una iniciativa impulsada el año pasado por el gobernador Ron DeSantis, que autorizó la presencia de capellanes voluntarios en las escuelas públicas. Aunque polémico, el programa ha sido implementado en algunos distritos, incluido Miami-Dade, y es considerado por sus impulsores como algo totalmente distinto al caso de Oklahoma.

“No se trata de predicar ni de enseñar religión dentro del aula”, aclaró Roberto Alonso. “Ningún capellán entra a una clase para hablar de fe durante el horario escolar. Es un apoyo emocional voluntario, nada más”.

Aunque por ahora la decisión judicial no afecta directamente a Florida, el tema está lejos de cerrarse. Con un futuro posible reingreso del caso a la Corte Suprema, esta vez con los nueve jueces presentes, el debate sobre el uso de fondos públicos para educación religiosa podría resurgir con más fuerza.