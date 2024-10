Polémica entre médicos por la enmienda 4 a favor del aborto

Faltan poco más de dos semanas para las elecciones del 5 de noviembre, y todo parece indicar que el Gobernador Ron DeSantis está haciendo su mejor esfuerzo para abogar en contra de la cuarta enmienda.

DeSantis visitó hoy la Iglesia Santa Teresita, o Little Flower, en Coral Gables donde habló abiertamente de su oposición a la enmienda la cual garantizaría el aborto en la Florida. Dijo que "una vez que está en la constitución, eso es para siempre y la oportunidad para cambiarla es minima. Abran los ojos porque tienen que saber cómo esto cambiaría al estado".

DeSantis estuvo acompañado de varios médicos que representaban una coalición de doctores de la Florida en contra de la enmienda, y también de la Vice Gobernadora Jeanette Nunez quien recordó a los presentes sobre la ley actual de la Florida. "Prohíbe el aborto en el momento que se puede detectar el corazon de un bebé, lo cual ocurre a as 6 semanas, y existen excepciones para permitir el aborto hasta las 15 semanas," explico Nunez. Las excepciones incluyen casos de necesidad vital, emergencias médicas, anomalías fetales fatales y casos de violación, incesto o trata de personas".

El Arzobispo de la Arquidiócesis de Miami Thomas Wenski estaba presente en la conferencia organizada en el auditorio de la Iglesia Santa Teresita. "Para nosotros , esto no es un caso politico, es un caso moral", dijo el Párroco Manuel Alvarez.

El texto de la cuarta enmienda que está en la boleta electoral dice que garantizaría que ninguna ley prohíba, penalice, o restrinja el aborto antes de la viabilidad o cuando sea necesario para proteger la salud de la paciente, según lo determine el proveedor de atención medica. Además, no cambia la autoridad constitucional de la legislatura para exigir la notificación a un padre o tutor antes de que una menor se someta a un aborto.

Pero el gobernador se refirió a la enmienda como una caja de pandora, porque alega que el lenguaje es engañoso. "No definen viabilidad," expresó el Gobernador. También menciono que la parte sobre la notificación a un padre, le quita derechos a los padres ya que no lo considera lo mismo que autorización. Agregó que un proveedor de atención médica no es un doctor.

Sin embargo los que están a favor de la enmienda dicen que no hay confusion. La Obstetra y Ginecóloga Cecilia Grande ha participado en una campana publicitaria a favor de la cuarta enmienda. "Sabemos que el lenguaje de la enmienda fue a la corte suprema de la Florida que es Republicana y el juez de la Corte de la Florida dijo que no había ningún problema con el lenguaje. Eso fue en abril y desde entonces ellos han tratado de muchas maneras de confundir al publico," dijo Grande. .

Aunque la enmienda no define la viabilidad, el Estatuto de Florida 390.011 dice que es “la etapa del desarrollo fetal en la que la vida de un feto es sostenible fuera del útero mediante medidas médicas estándar”.