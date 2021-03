Polémica con contratación de supuesta empleada fantasma

Jason Walker, director de la Agencia de Desarrollo Económico, dice que, mientras ganaba unos 50 mil dólares al año, Jenny Nillo no fue a trabajar más de 3 a 5 veces en casi un año, y que tampoco realizaba ningún tipo de trabajo para esta entidad.

Según Walker, Jenny Nillo nunca usó su escritorio, y tampoco sus tarjetas de presentación.

Jenny Nillo había sido empleada como agente de relaciones comunitarias en la agencia que está a cargo de distribuir casi 70 millones de dólares de fondos de impuestos para ayudar a los residentes y comerciantes de la zona. Obtuvimos sus documentos de empleo que demuestran que fue contratada en Abril del 2020 por 45 mil dólares al año.

“El presidente, Alex Diaz de la Portilla me pidió que la contratara”, dice Jason Walker, director de Omni CRA, que trabaja bajo la supervisión de la comisión pero, específicamente bajo el mandato de Diaz de la Portilla, que es el presidente de la junta directiva.

Nos dice que Nillo nunca realizó trabajos para la agencia, y obtuvimos pruebas de que en 8 meses recibió dos aumentos de sueldo, hasta llegar a 53 mil dólares anuales, según Walker, por orden de Diaz de la Portilla.

“Escogió a alguien que acababa de salir de la prisión federal por fraude y nos obligó a pagarle por no trabajar”, dijo Walker.

Nillo cumplió una sentencia de 3 años después de declararse culpable, en 2018, de un caso de fraude de hipotecas y aún está bajo probatoria.

Walker afirma que les Informó a asistentes de Diaz de la Portilla sobre la situación de Nillo, pero que no lo discutió con él directamente, porque, según él, no tienen una buena relación. Ayer con una breve carta Walker la despidió. La policía estatal nos confirmó que están investigando el caso, y según fuentes de la policía de miami la semana pasada nillo fue parada mientras conducía un vehículo oficial de la ciudad que no pertenece a la agencia. Ayer desde Houston Diaz de la Portilla respondió con un comunicado en el que dice

“Cuando llegué a la presidencia de esta agencia, encontré ciertas inconsistencias en el manejo de sus negocios. El Sr. Walker para ocultar sus malas acciones y que es un empleado fantasma ganando $150,000 al año, ahora quiere cambiar el enfoque para confundirnos”, dijo el comisionado.

Walker afirma que las cámaras de seguridad del edificio lo captan todos los días viniendo a la oficina, que cerró solamente dos semanas por la pandemia, mientras no hay señales de Nillo.

En un mensaje texto, hoy Jenny Nillo nos dijo que estaba indignada, porque fue despedida injustamente y sin darle explicaciones

Varias fuentes indican que los investigadores estatales tienen en sus manos los videos de seguridad y otros que están examinando como parte de su investigación.