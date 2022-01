Polémica ante sugerencia del gobernador Ron DeSantis

Las autoridades de la Florida no quieren que te hagas la prueba de Covid si no tienes síntomas, mientras la alta demanda de exámenes se mantiene en varios centros.

“Relajar la idea creada por los líderes federales de hacerse pruebas y más pruebas”, eso quiere el cirujano general de la Florida, y pidió que los asintomáticos no se hagan el test de Covid. Esto sucede, mientras hasta ayer, y según los CDC, son más de 59 mil las nuevas infecciones en el estado.

En el condado miami dade, las pruebas superan las 70 mil en los más de 30 centros habilitados.

Sergio Pérez, residente de Miami Dade, dice: “El gobierno debería estar preparado para hacerte tantas pruebas como sean necesarias, siempre y cuando se sigan los lineamientos lógicos”.

Ron DeSantis, gobernador de la Florida, dice: “Los test deberían enfocarse en las personas con síntomas clínicos. Los asintomáticos no deben usar los recursos que tenemos y que necesitan los contagiados”.

Con esta declaración, el gobernador DeSantis pidió no hacerse la prueba “por las dudas”, es decir, si no tienes síntomas. Pues, espera que esto reduzca la alta demanda.

Joseph Ladapo, Cirujano General de Florida, dice:

“Nosotros no estamos restringiendo el acceso a los exámenes, pero decimos que no es prudente esperar tantas horas para hacerse un examen si no tienes síntomas que justifiquen el test”.

El cirujano general de la Florida. Dijo que en pocas horas más dará a conocer su guía para relajar esta vida en torno a las pruebas.

La doctora Aileen Marty es muy clara en su argumento científico. Insiste que los asintomáticos deben hacerse la prueba si estuvieron expuestos a personas contagiadas o trabajan con quiénes no están vacunados.

“Si tú no te enfermas porque eres muy joven, estas saludable, eso no quiere decir que tu enfermedad no ponga a una persona que tu amas en el hospital y se puede morir”.

En los últimos días, en Miami Dade hay un insistente reclamo. La demora para dar los resultados de las pruebas rápidas. A esto la alcaldesa aseguró que en 2 días el 76.5 % de los exámenes se entregaron en menos de 24 horas.

Otro reclamo fuerte es la confiabilidad de las pruebas. Ya hay quienes dicen que al hacerse más de un test de antígeno han recibido informes con diferentes conclusiones, e incluso en algunos casos con la denominación de “inconcluso”.