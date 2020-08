Plan de reapertura escolar virtual en el condado Broward

Esta mañana a las 9 y 30 la junta escolar del condado ha estado discutiendo a profundidad los detalles de lo que ya parece una decisión tomada: un regreso a clases virtual.

Robert Runcie, superintendente escolar de Broward adelantó que el modelo ¨e-learning¨ de educación a distancia sería el empleado al iniciar el curso, el próximo 19 de agosto y mientras los niveles de transmisión del virus y la tasa de positividad no regresen a niveles aceptables en Broward.

Robert Runcie aclaró que cada dos semanas evaluarán la situación con el departamento de salud y cuando la tendencia del virus indique un patrón de control, se pasará a una segunda fase.

La fecha ¨tentativa ¨ para esa decisión: el primero de octubre.

En la próxima fase -cuando sea que comience- Broward desarrollará tres modelos de enseñanza: presencial, en línea o híbrido (una combinación de los dos anteriores), esto, respondiendo a una encuesta a padres, publicada en julio que muestra una preferencia entre la enseñanza presencial y el método mixto.

La junta escolar debe explicar cómo garantizará la efectividad del proceso docente, en una encuesta entre los 230k estudiantes del sistema público, el curso pasado, se identificó que el 36% no tuvo contacto personal con un docente en la semana previa, el 44% no entendió las tareas y la mayoría asegura no haber recibido ayuda de adultos en casa.

El superintendente escolar dijo que la vuela a las escuelas dependerá también de la disponibilidad de test rápidos y otras inversiones que requerirán capital y por supuesto, la ayuda del gobierno estatal y federal.