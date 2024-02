Plan 8 de vivienda cierra proceso para aplicar a lista de espera en Miami-Dade

Este lunes 19 de febrero finaliza el proceso para presentar las solicitudes para la lista de espera del

Programa de Vales para la Libre Elección de la Vivienda (HCV) de la Sección 8 del Departamento de Vivienda Pública y Desarrollo Comunitario (PHCD) del Condado de Miami-Dade, conocido coloquialmente como "el plan 8", que había reabierto el proceso de inscripción el pasado 5 de febrero.

Es importante saber que las personas que hagan la solicitud pasan a una lista de espera y, si cumplen los requisitos, entran en un grupo de selección aleatoria generando por una computadora. En esta ocasión solo se permitirán 5,000 solicitudes.

QUÉ ES EL PROGRAMA DE VIVIENDA SECCIÓN 8

De acuerdo con lo que explica la página oficial del programa, los vales para vivienda buscan que familias de bajos recursos, adultos mayores o personas con una discapacidad encuentren una vivienda segura y en condiciones aptas para vivir.

Los participantes escogen cualquier vivienda que cumpla con los requisitos del programa, como viviendas unifamiliares, casas adosadas (townhouses) y apartamentos. La Agencia de Vivienda Pública (PHA) local paga el subsidio directamente al propietario (arrendador) y el participante del programa (inquilino) paga la diferencia.

CÓMO APLICAR

El proceso para participar se abrió al público este 5 de febrero y permanecerá abierto hasta el 19 de febrero.

En el sitio web del condado: https://www.miamidade.gov/global/housing/home.page se encuentra actualizada toda la información sobre el proceso que será solo de manera online.

Pueden aplicar en español en la página del condado: https://miamidadevoucher.myhousing.com/

QUIÉNES CALIFICAN

El plan está limitado a familias de bajos ingresos, según aclara el sitio web del condado Miami-Dade. El principal criterio utilizado para determinar la elegibilidad de un solicitante son los límites de ingresos:

La tabla salarial de calificación publicada en el sitio del programa de vouchers para el Plan 8 tiene los siguientes límites:

LÍMITES DE INGRESOS del AF 2023 en vigor desde el 11 de mayo del 2023

Número de personas en el hogar Ingresos muy bajos 1 $36,150.00 2 $41,300.00 3 $46,450.00 4 $51,600.00 5 $55,750.00 6 $59,900.00 7 $64,000.00 8 $68,150.00 Fuente: US Department of Housing and Urban Development for FY2023

https://www.miamidade.gov/global/housing/income-limits.page

Según la página web del condado de Miami-Dade, solo se permitirá una solicitud por hogar. Las familias que presenten más de una presentación serán descalificadas de la consideración. Las familias seleccionadas para la lista de espera recibirán una notificación del PHCD. No se realizará ninguna otra notificación.

OPCIONES SI NO TIENEN ACCESO A INTERNET

En bibliotecas y algunas oficinas del condado estarán brindando ayuda a llenar las aplicaciones en línea a quienes no lo puedan hacer de manera particular. Esas ayudas se brindarán en horarios de oficina entre 9:30 a.m. y 5:00 p.m. También pueden comunicarse al 311.

Los sitios donde estarán brindando ayuda son:

Main Library – downtown 101 West Flagler Street, Miami, FL 33130

Biblioteca Regional de North Dade 2455 NW 183 Street, Miami Gardens, FL 33056

Biblioteca Regional de Westchester 9445 Coral Way, Miami, FL 33165

Biblioteca Regional de South Dade 10750 SW 211 Street, Cutler Bay, FL 33189

Biblioteca Regional de Miami Beach 227 22nd Street, Miami Beach, FL 33139

Biblioteca Sucursal de West Flagler 5050 W. Flagler, Miami, FL 33134

Biblioteca electrónica Curtiss – Ciudad de Hialeah 501 E. 4th Avenue, Hialeah, FL 33010

Acción Comunitaria y Servicios Humanos - Accion 970 SW 1st Street, 4to piso, Miami, FL 33130

Acción Comunitaria y Servicios Humanos - Culmer 1600 NW 3rd Avenue, Miami, FL 33136

Acción Comunitaria y Servicios Humanos - Edison 150 NW 79th Street, Miami, FL 33150

Acción Comunitaria y Servicios Humanos - Florida City 1600 NW 6th Court, Florida City, FL 33034

Acción Comunitaria y Servicios Humanos - Frankie S.

Rolle/Coconut Grove

3750 South Dixie Highway, Miami, FL 33133

Acción Comunitaria y Servicios Humanos - Rev. Edward

T. Graham/Miami Gardens

16405 NW 25th Avenue, Miami Gardens, FL 33054

Acción Comunitaria y Servicios Humanos - Naranja 13955 SW 264th Street, Naranja, FL 33032

Los solicitantes y participantes con discapacidades pueden solicitar ayuda para completar la solicitud comunicándose también al 786-654-8440.

¿QUÉ INFORMACIÓN SE NECESITA?

De acuerdo con la página web del condado en la que se aclaran dudas sobre la lista de espera de la Sección 8, la persona que va a llenar la solicitud debe tener los siguientes datos:

Nombre completo • Género • Fecha de nacimiento • Raza • Origen étnico • Condición de ciudadanía • Números del Seguro Social • Condición de veterano • Dirección postal, teléfono y dirección de correo electrónico actuales • Estado de discapacidad y/o necesidades especiales • Si hay miembros de la familia a los que no se les ha asignado su número del Seguro Social (SSN), deberán firmar una certificación en el momento de la entrevista inicial sobre la elegibilidad, en la que indiquen que no tienen SSN. • Los miembros de la familia deben cumplir los requisitos del HUD sobre la condición de ciudadanía o la situación migratoria.