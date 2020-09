Piden reabran centros de cuidados para adultos

Todas las personas de la tercera edad presentes aquí se reunieron por voluntad para ante las cámaras de su canal 51 expresar su sentir. Piden al alcalde del condado Miami Dade que los escuche.

Con lágrimas en los ojos estos residentes de Miami Dade enviaron un mensaje al alcalde Giménez: “él lo tiene todo, pero nosotros no, así que póngase las pilas, abra los day care porque si abren otra cosa y el condado de Broward los day care están abiertos. ¿Por qué aquí no?”.

Tras meses de encierro piden reabrir el centro de cuidados para adultos, porque “de verdad que se extraña mucho porque esto es una familia aquí nos dan actividades”-

Y es que tanto tiempo de soledad los afecta: “tengo mucha depresión, nada más, que tengo ganas de llorar. Estoy encerrada en la casa”, dice uno de los afectados

Tambien alegan que “todos estamos deprimidos … todos estamos angustiados. Hemos estado muy solos en la casa”.

Ante las cámaras de su canal 51 expresaron su frustración ya que dicen necesitan regresar diariamente al centro de cuidados ubicado en la calle Flagler, establecimiento que al igual que otros ha permanecido cerrados por los últimos siete meses ante la crisis del coronavirus.

Rolando García, propietario de “Happy Faces Adult Care” dice que “las cosas de la salud están abiertas necesitamos como nosotros tambien pertenecemos a este sector que nos acaben de abrir nuestras puertas”.

Actualmente los centros de cuidados para adultos en Miami Dade no están autorizados para operar. Propietarios han propuesto un plan de reapertura. Pero hasta el momento no tienen respuesta. En comunicado de prensa este miércoles la oficina del alcalde expresó que este “Entiende el dolor y la preocupación de todas las industrias que no han podido reabrir, pero siempre actúa basado en las recomendaciones médicas y la industria esta es muy preocupante, ya que las personas de edad avanzada son las más susceptibles a tener complicaciones de COVID y a morir de COVID.

El comunicado indica que en estos centros comparten juntos y un brote podría afectar a un número grande de personas.

Cabe destacar que son 350 los centros de cuidados de la tercera edad en el estado de florida y 187 radican en Miami Dade. El único condado donde permanecen cerrados.