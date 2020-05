Piden libertad de presos en cárceles del condado Miami Dade

Reunidos bajo el mismo clamor y alzando sus voces, decenas de manifestantes le pidieron hoy a la fiscal estatal de Miami Dade que libere a todos los presos que se encuentran en las cárceles del condado, especialmente los más vulnerables a contagiarse con el Covid-19

Charles Hobbs falleció esta semana de coronavirus, tenía 51 años, y estaba preso en la cárcel Metrowest. Dio positivo al Covid-19 pero aún las autoridades no confirman que esa haya sido la causa de su muerte.

Hobbs fue convicto en 1998 por cargos de conducta lasciva con un menor y no se había registrado como depredador sexual.

Lisbeth Torres, tiene un familiar preso, y dice que “todo está bien sucio, no tienen nada para poder desinfectar, no hay cloro, no hay jabones, no hay manera de desinfectar nada, no hay distancia social porque todos dice que “están a pulgadas de cada cama”

El yerno de Lisbeth cumple condena en la cárcel Metrowest y según nos cuenta ella, contrajo el coronavirus.

La fiscalía estatal del condado Miami Dade nos comunicó que gracias al esfuerzo en conjunto de varias entidades locales se ha logrado reducir con éxito la población carcelaria a 3 mil 241 presos, la cifra más baja desde el 2007. Y agregó que la mayoría de los Presos que permanecen en la cárcel es por crímenes violentos.

Según cifras oficiales, hasta el momento hay un total de 328 presos y 99 empleados que dieron positivo al Covid-19 en las tres cárceles del condado. Las autoridades dicen que los reos infectados están aislados y supervisados muy de cerca por las autoridades de salud del Jackson y que se les ha proveído el equipamiento de protección necesario.

El 13 de mayo estas organizaciones tendrán un foro comunitario para discutir la situación de las cárceles del condado.