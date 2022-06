Piden ayuda familiares de cubano que apareció en coma

“Estamos desesperados porque el muchacho está en coma”, dice Surama Mateo, amiga de Yanvel Morejón Méndez se encuentra en coma en el Memorial Regional Hospital, sus amigos solo saben que el domingo el fue a visitar a otros amigos en Hollywood, y en la madrugada algo sucedió que quedó en estas condiciones.

Kenny Nápoles, dice: “por la mañana yo me levanto lo llamo no me contestó y empecé a desesperarme. Empecé a corretear a ir a hospitales a llamar a la policía no aparecía por ningún sitio y dije algo tiene que haber pasado”.

El hombre llegó de cuba hace 6 meses no tiene familia aquí en Estados Unidos.

El domingo fue en moto a ver a los amigo, pero a su casa nunca llegó y ahora la moto tampoco aparece.

“El lunes apareció en el hospital pero apareció en coma no le dan esperanza tiene coágulos e la cabeza”.

“Yo quiero una explicación porque de verdad no dormimos estamos muy mal”, dice Surama. “No nos dejan llegar a él, inclusive tiene su esposa en España y le tienen que dar un documento”.

Kenny Nápoles fue a la policía de Hollywood a hacer un reporte pero como no tienen información exacta donde fue localizado su amigo inconsciente según el se le ha hecho difícil el proceso.

Las autoridades no les han dicho cómo apareció en el hospital ni los detalles de lo sucedido.

Mientras tanto en Cuba la familia está desesperada y aquí a los amigos le ofrecen poca información —

El padre de Morejón, desde Cuba, el único a quien le ofrecen información en el hospital está desesperado, y dice: “la información que tengo es que tiene mucho daño cerebral y que la posibilidades no son tantas, hoy le hicieron una traqueotomía”.