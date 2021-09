Piden a trabajadores del MIA que devuelvan dinero de asistencia por desempleo

Trabajadores del Aeropuerto Internacional de Miami aseguran haber recibido cartas en las que el Departamento de Oportunidades Económicas, les pide devolver dinero de la asistencia por desempleo.

“Me llegó una carta ahora en septiembre, diciendo que yo debo 700 dólares y algo”, dice Arianne Pérez, una empleada.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

“Y cuando entro a la página del unemployment no me da una explicación de los meses. Sólo me da una opción para pagar”, dice Isabel Rubio

Los montos varían individualmente en el caso de estos trabajadores, se trata de los primeros meses de la pandemia cuando el sistema de la asistencia por desempleo en Florida estaba en un pico de caos. La crítica situación que parece regresar.

“Yo a las 6, a las 7, a las 8 estoy tratando de llamar a la página para poderme comunicar con ellos, el teléfono suena, te sale un muchacho que te dirige a la página de ellos y pum, se cae la llamada”, dice Hiram Hernández.

Todos experimentan lo mismo y el propio gobierno estatal confirmó las dificultades. Hoy en un comunicado dice:

“Los desafíos que enfrentan los usuarios se deben a “malos actores” que intentan acceder a información personal y cuentas”, aseguran que “para combatir la actividad fraudulenta, han implementado un nuevo método de ingreso que requiere verificación multifactorial”.

“Hay que escanear el pasaporte que es un documento sensible; hay que enviar una copia de la licencia y hasta del Seguro social. Y uno dice ‘quién está del otro lado”, dijo Hernández

En su más reciente reporte, el departamento de oportunidades económicas señala que durante la pandemia ha enviado dinero a 2.4 millones de solicitantes, para un total de 31 mil millones de dólares. Nada publican sobre los supuestos casos de exceso de efectivo.

“Nos comunicamos muchos empleados de la compañía que estamos en la misma situación y eso no le ha pasado a todo el mundo”, dijo Jorge Llanes.

“Que nos expliquen cuál es ese dinero o que nos manden el mes para nosotros verificar todo de nuevo porque yo no creo que me hayan hecho pagos extra”, dice Rubio.

Intentamos comunicarnos con el departamento de oportunidades económicas, pero no recibimos respuesta inmediatamente. Abogados con los que conversamos hoy, sugieren a los residentes afectados llamen a sus representantes estatales. Si usted ha recibido una de esas cartas, recuerde que tiene apenas 20 días para solicitar una apelación.