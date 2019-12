¡Conoce a Pibe Valderrama el 9 de diciembre!

Este artículo es patrocinado por XFINITY. No refleja el trabajo ni las opiniones del personal editorial de Telemundo 51. Para obtener más información sobre XFINITY, visita xfinity.com.

Gracias a XFINITY, los aficionados al fútbol soccer del área de Miami están a punto de vivir una "legendaria" experiencia con Pibe Valderrama.

El mediocampista que dejó huella en la selección colombiana en tres copas mundiales y nombrado tres veces Futbolista del año en Sudamérica — convivirá y firmará autógrafos durante dos horas en las instalaciones del Comcast Service Center de Miami, el próximo 9 de diciembre de 12 p.m. a 2 p.m.

No te pierdas esta oportunidad de convivir con Pibe Valderrama, considerado uno de los 125 mejores jugadores vivos de la historia por FIFA.