Persona arrestada tras altercado en elevador en Miami Beach

El hecho sucedió el 22 de junio a las 4 y 16 de la tarde. La cámara instalada en el elevador del lado de adentro muestra a Nachem Gross y su esposa parados frente a la puerta. El ascensor se detiene, y un hombre intenta entrar. Gross le hace seña con 2 dedos que esa es la capacidad máxima de ocupación dispuesta por la asociación del edificio. Sin embargo, Gerald Steiglitz, de 86 años, avanza, lo saluda con el codo y después de esto es que se produce el aparente empujón.

Michael Grieco, abogado del hombre acusado, dice que “Estoy preocupado. Cometieron un gran error al arrestar a una persona que solo intentó protegerse contra el Covid-19, ya que en estos tiempos uno debe tener cuidado”

Esta tarde fuimos hasta el edificio Portofino, en el 300 de South Point Drive, en Miami Beach, donde viven ambas personas. Conversamos con Steiglitz sobre lo que sucedió, quien además dijo saber que sólo se permiten dos personas en el elevador.

“Él no me pidió perdón y además me dijo que bajaría a la oficina para decir que yo lo había empujado y eso no es verdad. El me mostró 2 dedos y yo no entendí que me quería decir, porque para mí ese signo de dos dedos significa paz”, dijo Steglitz.

El abogado de Gross dijo que este es un caso de defensa propia.

“La decisión de arrestar a Gross es absolutamente ridícula, porque en el estado de la Florida uno tiene el derecho a defenderse si se siente agredido, y eso es lo que sintió mi cliente ante el riesgo de contagio por coronavirus”.

Según el reporte policial, tras la caída, Steiglitz se golpeó contra una mesa de vidrio y sufrió un hematoma en su muslo derecho. Esta mañana Nachem Gross fue trasladado a la cárcel TGK, después de entregarse en la policía de Miami Beach.

La investigación abierta determinará las responsabilidades. Gross tiene un cargo agravado por agresión hacia una persona mayor de 65 años, con una fianza de 5 mil dólares y esta tarde quedó en libertad.