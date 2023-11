Persisten zonas inundadas y sin servicio eléctrico luego de las lluvias en el sur de Florida

MIAMI.- Sectores del sur de Florida se mantienen afectados por las inundaciones y la falta de electricidad luego de las incesantes lluvias que cayeron sobre Miami-Dade y Broward, pero que cesaron hace ya casi dos días.

En los vecindarios afectados temen que el agua estancada comience a generar otros problemas de salud, además de las molestia que está causando el mal olor.

En el noroeste de Miami-Dade uno de los afectados cuenta que por varias horas intentaba sacar el agua que ocasionó daños a su auto, producto de las torrenciales lluvias que cayeron el martes y miércoles.

“No me prendía y no pude salir a trabajar”, cuenta Santos José. Algunos se llevaban la desagradable sorpresa de encontrar sus autos sumergidos en el agua y aún este viernes en la mañana el nivel de la inundación no terminaba de ceder, quizás por problemas con el drenaje.

Varias viviendas tambien sufrieron daños en el area de la avenida 14 y la calle 118 al noreste de Miami-Dade.

Nairelis, una de las afectada por las inundaciones, contó lo ocurrido a Telemundo 51. “Se nos metió el agua aqui adentro, esto estaba horrible”, relata.

Y a pesar de los peligros de quedarse varados, algunos se arresgaron a cruzar las avenidas inundadas, pero otros fracasaron en el intento.

Al menos cinco vehículos en medio de la via, dañados y de a poco retirados por las grúas.

“Yo ayer (jueves) la pasé muy mal, tuve que rezarle a Dios para que el carro no se me quedara otra vez”.

"Esto siempre se pone asi cada vez que llueve largo", relata Titi, una de las personas afectadas.

Aun con el mal olor del agua contaminada, algunos atraviesan las vias a pie, poniendo en riesgo su salud.

“Mis amigos amanecieron enfermos, porque están estornudando, no fueron a trabajar conmigo", dice Santos José.

En un complejo de apartamentos en el oeste de Hialeah también tuvieron momentos difíciles, agua por doquier, que aún podía verse, aunque en menor cantidad este viernes.

“Esto es cada vez que viene una tormenta que pasa esto. El patio mío (...) ya estaba entrando (agua) a la casa”, dijo un vecino.

“Hialeah aqui a nadie le importa, ni al alcalde ni nadie, esto es Hialeah, cada vez que caen tres gotas pasa esto”.

Sobre los cortes de energía eléctrica debido a los efectos de las lluvias, al mediodía de este viernes todavía se contaban al menos 3,700 hogares sin el servicio en Miami-Dade, y unos 2,700 en Broward, de acuerdo con el reporte de la empresa FPL.

En un comunicado señalaron que continuaban "trabajando de manera segura y rápida para restaurar la energía luego del clima severo que afectó a partes de Florida esta semana. Esperamos que nuestra restauración esté esencialmente completa al final de hoy (viernes), y que la mayoría de los clientes se restablezcan a lo largo del día".

Piden a los afectados a mantenerse seguros manteniéndose alejados de líneas eléctricas caídas u otros equipos eléctricos dañados.

