Periodistas y artistas debaten en Miami el futuro de Cuba

Se cumplió un mes de las históricas protestas antigubernamentales en Cuba, y en Miami se realizó un evento, en Estudio 23, con artistas y periodistas en Miami y Cuba para debatir sobre el futuro político de la isla.

“Se logró lo que sucedió, porque era espontanea si se planifica la seguridad bloquea"; dice Cuco Fusco.

" Después de la represión se siente que ha bajado el espíritu, pero las condiciones no han desaparecido", dice Norge Rodríguez.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

Yo no dudo que se repita, y que sea más grande. Lo más importante es que esto no apaga la llama y vuelve a encender”, dice Yotuel

“El tiempo que ha durado la dictadura no ha protestado así, la comunidad internacional no ha estado a la altura. Esperaba sanciones de Europa y Canadá”, dice Norge Rodríguez.

Desde la isla, vía internet, participó la artista Tania Bruguera, quien siempre apostó por un diálogo con el régimen como paso para el cambio, pero luego de ver como asesinaban a las personas en las calles dijo que se opone a cualquier tipo de conversación con la dictadura, e insistió en que es necesario boicotear la bienal de La Habana.

El senado, el Departamento de Comercio y el Departamento del Tesoro, aprobaron medidas para llevar internet de forma libre a los cubanos.

Sin embargo, algunos expertos como Norges Rodríguez, ingeniero en telecomunicaciones, ve los anuncios, sin mucha sustancia.

“He visto todas estas declaraciones y no he visto explicar a nadie. Explicar que tecnología y mecanismo me preocupa que todo se quede en declaraciones y no haya vías factibles para llevar la tecnología”, dice Rodríguez.

El gobierno de Joe Biden dijo que tiene las vías en sus manos para llevar las señales a los teléfonos de los cubanos. Algunos pensaban que podía ocurrir mediante una antena en la embajada de Estados Unidos en La Habana.

La tecnología wifi tiene un rango de alcance mínimo, en la embajada o base naval no dará señal.