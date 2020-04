Pequeños negocios rechazados para la ayuda

Eduardo es un inmigrante hispano al que la crisis económica, derivada por el cierre de negocios, lo puso en jaque y no sabe si podrá mantener su restaurante Malulo’s. Nos contó que el Chase Bank le negó dos veces el préstamo de incentivo para pequeños comercios que dispuso el gobierno federal.

“A nadie le interesa nada. Uno paga los impuestos todos los meses durante 15 años. Nunca he dejado de pagar nada”, dice.

Y en el momento que Eduardo necesita la ayuda, dice que su banco lo dejó solo les dio la espalda, al negarle ese préstamo tan necesario para no cerrar las puertas de este lugar.

“Tengo 5 personas acá. Es un negocio familiar. El único que no es de la familia es el dishwasher. Fue el primero que le tuve que decir que no podía seguir, porque no había nada que lavar”, dice.

Cuando llegó de su Perú natal trabajo en restaurantes hispanos y en diferentes posiciones, hasta que tuvo su propio negocio, el que hoy ya no puede sostener.

“Yo sé que el dueño no me está cobrando, pero me va a cobrar porque ya me hizo llegar los billes, cuando se junte todo no lo voy a poder pagar”.

Quien hace la contabilidad del negocio nos aseguró que todos los formularios requeridos por el banco fueron presentados.

El dinero pedido es para el pago de sueldos, renta, gas y luz, por un total de 24970 dólares.

“El banco nos dice que la aplicación no se puede aprobar porque para ellos es imposible verificar el promedio de la compañía en el costo del Payroll”.

Ante nuestra consulta, el Chase Bank nos respondió con un breve comunicado que dice: “La decisión final sobre la financiación de una aplicación PPP es del SBA”.