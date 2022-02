Peleas violentas entre estudiantes en Coral Glades en Coral Springs

Una madre está preocupada por las continuas peleas entre estudiantes en la escuela en la que sus hijos estudian: la secundaria Coral Glades en Coral Springs.

Según esta madre, el jueves pasado ocurrieron 7 peleas, y ella recopiló más de 5 videos donde estudiantes graban los actos violentos. Alarmada, busca soluciones desesperadamente.

“Yo le he dicho al asistente, he hablado a la escuela, he dicho lo que esta pasando. También he hablado con la seguridad de la escuela y no han hecho nada”, dice.

Durante las veces que se comunicó con el personal del plantel, asegura que le dijeron que estaban trabajando para solucionarlo.

“Sinceramente si estuvieran resolvieron el problema esto no pasaría, entonces yo he llamado al director, nunca ha dado su cara, no sé ni como se ve, solo sé cómo se llama ni idea quien es”.

En un alarmante video se ven a dos estudiantes tirando a otro fuertemente contra el suelo dentro de un salón de clases. Es solo uno de tantos episodios similares.

“Como papá y mamá yo veo esos videos y veo y digo donde está la seguridad, donde está el maestro que para las cosas, la maestra en la clase no hizo nada”.

Ella dice que su hijo ha sido acosado, que le han robado sus cosas y que ha faltado a clases para evitar a esos otros estudiantes. Ella dice que no quiere otro incidente como Parkland.

“Qué pasa si uno de esos niños regresa a la escuela con una pistola, por qué esperar que escale”.