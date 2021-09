Peatón muere tras ser atropellado por al menos dos vehículos en la I-75

Un peatón murió tras ser atropellado por varios carros este lunes en la mañana cuando intentaba cruzar por la autopista Interestatal-75 a la altura de la salida de la calle 138, en Hialeah.

Oficiales de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP, por sus siglas en inglés) dijeron que el hombre estaba en los carriles hacia el norte de la autopista I-75, cerca de la calle 138 en el noroeste, cuando fue atropellado por dos vehículos que viajaban por la vía.

El hombre, cuya identidad no fue dada a conocer hasta el momento de publicar esta nota, murió en el lugar.

Por varias horas tres carriles en sentido norte se mantuvieron cerrados. Telemundo 51 pudo hablar brevemente con uno de los conductores presuntamente involucrados en este hecho, quien estuvo colaborando en todo momento con las autoridades.

“Me di cuenta que había golpeado algo o a alguien y entonces me detuve y caminé para averiguar y fue cuando vi su cuerpo", explica aún consternado y nervioso, el conductor que no reveló su nombre en un primer momento. Agregó que no pudo hacer nada pues "al menos otros tres vehículos que transitaban en la vía rápida, también lo arrollaron".

“Estaba tan oscuro que no pude ver a esta persona, no se en que momento ocurrió. Yo ni siquiera estaba yendo a alta velocidad, solo sentí que golpee algo y cuando me bajé descubrí que era una persona”, manifestó.

Funcionarios de la FHP acudieron a la escena y confirmaron que la víctima era un hombre adulto cuya identidad aun no se ha dado a conocer. Al parecer intentaba cruzar la peligrosa autopista sobre el carril con dirección norte, pero fue impactado y arrollado en multiples ocasiones por lo cual no logró sobrevivir.