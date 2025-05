Pastor cubano exiliado en EEUU denuncia que el régimen cubano le impide volver a la isla

Alain Toledano, un pastor cubano exiliado en Estados Unidos desde el 2022, denuncia que el régimen cubano le impide volver a la isla para estar al lado de su hija mayor, diagnosticada con un cáncer avanzado.

“Yo no le debo nada al régimen comunista, sin embargo, no me permiten entrar en un momento humanitario como este, para poder estar con mi hija, para poder apoyar a los míos”, apunta Alain Toledano, pastor exiliado, quien remarca: “Piense como piense. Crea lo que crea. Es mi derecho como cubano poder entrar a mi país”.

Sin embargo, no es la primera vez que se lo prohiben. Lo intentó el año pasado, tras la muerte de un familiar. “Me fui al aeropuerto y cuando llegué, por un momento sentí que estaba en Cuba, por la manera en que me trataron allí. La señorita que me tomó el pasaporte, llamó a otra persona, después a otra. Y me dijeron: “Señor, usted no puede viajar. El problema no es usted, el problema es Cuba”.

Toledano insistió para que le permitieran abordar el avión, pero dice que se lo negaron. “Entonces yo les dije: ‘Ahora no es Cuba quien me niega la entrada, son ustedes quienes me lo prohiben y le están siguiendo el juego al régimen, al no permitirme montar en ese avión’.”

Dentro de la isla, el líder del movimiento apostólico se convirtió en una voz crítica del régimen cubano.

En octubre del 2020, fue detenido mientras denunciaba en vivo por Facebook la demolición de una iglesia en Santiago de Cuba. En 2016, mientras se encontraba de visita en Estados Unidos, el gobierno le demolió su propio templo.

En agosto de 2021, fue acusado de propagación de epidemias. Había retomado los cultos religiosos - asegura - sin violar ninguna medida establecida por el propio régimen cubano por la amenaza del Covid-19.

“Yo creo que es una manera de vengarse. De hacer daño. No solo a mi persona, sino a todo aquel que piense diferente y se haya convertido en un objetivo militar para el régimen Cubano”, apunta el pastor.

Susana, la hija de Toledano, tendrá que someterse a una segunda operación en los próximos días. Según denuncia, las limitaciones del sistema de salud cubano agravaron su condición. “Enfrentar un proceso como ese, sin medicamentos de ningún tipo para que ella pueda tomar, es bien difícil”.

El pastor ya presentó una solicitud de visa humanitarian.

“Aprovecho este medio para personalmente pedirle a las autoridades en Estados Unidos, que me permitan salvarle la vida a mi hija, en este país, porque en Cuba no hay ninguna esperanza para ella”.

Antes, las personas que tenían "prohibidos" viajar a la isla se enteraban en Cuba. Ahora, reciben la notificación en los aeropuertos de origen. Entre los casos más recientes, podemos mencionar el de Anamely Ramos, activista del movimiento San Isidro, y la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola.